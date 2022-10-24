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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Rüyadan kâbusa

MEHMET ÖZCAN
Rüyadan kâbusa

Fırtına gibi başlayan Aslan, Mertens ve İcardi ile 2-0’ı buldu. Boey 31’de atılınca Cimbom’un dengesi bozuldu. Balkovec ile Hassan, Alanyaspor’a eşitliği getirdi, 90+4’te Abdülkerim kızardı

SARI-KIRMIZILILAR SON 3 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ
Kayseri'de sezonun en kötü futbolunu ortaya koyan Galatasaray, bir hafta sonra Alanyaspor maçında sezonun en iyi ilk 30 dakikasını oynadı. 2-0'ı bulan Aslan farka gidecek denilirken hesapları Sacha Boey'e çıkan ucuz kırmızı kart bozdu. Ali Palabıyık, Candeias'a temas ettiğini düşündüğü Boey'i 31.dakikada ağır bir kararla son adam olarak görüp oyundan attı. Aslantepe'de ilk gol, İcardi'nin dışla ortasında Mertens'in ayak içiyle geldi. Torreira'nın kaptığı topta Oliveira'nın pasını İcardi zorlanmadan gol yaptı. 'Aslan 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 sistemine geçti. Oyuncu değişiklikleriyle hareketlenen Alanyaspor, Balkovec ve Ahmed Hassan ile skoru beraberliğe taşıdı. Abdülkerim 90+4'te direkt kırmızı ile oyun dışı kaldı.




MUSLERA YETMEDİYETMEDİ
G.Saray kaptanı Fernando Muslera iki gol yese de kalesinde devleşip maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Deneyimli file bekçisi yaptığı 4 net kurtarış ile takımını oyunda tutarken kullandığı 42 pasta %66.7'lik isabet oranı sağladı.

İCARDİ: NEDEN HATALAR HEP BİZE!
Alanya karşısında 1 gol, 1 asistle sonunda kendini gösteren İcardi maç sonrası hakemleri eleştirdi. Arjantinli yıldız, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıyorum ve bu böyle devam edecek. Ama hakemler hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Sürekli hakemler neden bize karşı hata yapıyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

ALANYA'YA TAKILDI KALDI!
G.SARAY'IN Alanyaspor karşısındaki kötü gidişatı devam ediyor. Akdeniz ekibi karşısında son 3 karşılaşmada Aslan galibiyet yüzü göremezken 2 defa kazanan Alanyaspor dün de Aslantepe'den beraberlikle ayrıldı...

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Rüyadan kâbusa
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