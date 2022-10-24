Rüyadan kâbusa

sezonun en kötü futbolunu ortaya koyan Galatasaray, bir hafta sonra Alanyaspor maçında sezonun en iyi ilk 30 dakikasını oynadı. 2-0'ı bulan Aslan farka gidecek denilirken hesapları Sacha Boey'e çıkan ucuz kırmızı kart bozdu.Aslantepe'de ilk gol, İcardi'nin dışla ortasında Mertens'in ayak içiyle geldi. Torreira'nın kaptığı topta Oliveira'nın pasını İcardi zorlanmadan gol yaptı. 'Aslan 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 sistemine geçti. Oyuncu değişiklikleriyle hareketlenen Alanyaspor, Balkovec ve Ahmed Hassan ile skoru beraberliğe taşıdı. Abdülkerim 90+4'te direkt kırmızı ile oyun dışı kaldı.G.Saray kaptanı Fernando Muslera iki gol yese de kalesinde devleşip maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Deneyimli file bekçisi yaptığı 4 net kurtarış ile takımını oyunda tutarken kullandığı 42 pasta %66.7'lik isabet oranı sağladı.Alanya karşısında 1 gol, 1 asistle sonunda kendini gösteren İcardi maç sonrası hakemleri eleştirdi. Arjantinli yıldız, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıyorum ve bu böyle devam edecek. Ama hakemler hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Sürekli hakemler neden bize karşı hata yapıyorlar anlamıyorum" diye konuştu.G.SARAY'IN Alanyaspor karşısındaki kötü gidişatı devam ediyor. Akdeniz ekibi karşısında son 3 karşılaşmada Aslan galibiyet yüzü göremezken 2 defa kazanan Alanyaspor dün de Aslantepe'den beraberlikle ayrıldı...