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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Sacha Boey radarda

Sacha Boey radarda
İlk 7 haftanın Galatasaray adına en iyisi Sacha Boey oldu. Son Konyaspor maçında Sergio Oliveira'ya asist yapan Boey, sağ bekin bankosu haline geldi ve Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçmek durumunda kaldı. Kamerun Milli Takımı'ndan aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun, Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı. Fransız yetkililer, iki sene önce milli takıma düzenli çağrılan Leo Dubois'i yedek bırakan Galatasaraylı oyuncuyu takip etmeye başladı. Sacha Boey'in performansını koruması halinde Fransa'dan davet alması bekleniyor.

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Sacha Boey radarda
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