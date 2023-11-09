Sacha Boey’den Arsenal itirafı

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Sacha Boey, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransız basını Le Carre'ye konuşan 23 yaşındaki sağ bek, şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde belli kulüpler ile temasım oldu. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı yetkililer ile Arsenal yetkilileriarasında görüşmeler oldu. Bu zamanakadar hiç saklamadım, hayalim PremierLig'de oynamak. Orası beni cezbediyor. Yeteneklerimin de İngiltere'de oynamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hesaplar bulunuyor."