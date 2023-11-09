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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Sacha Boey’den Arsenal itirafı

Sacha Boey’den Arsenal itirafı
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Sacha Boey, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransız basını Le Carre'ye konuşan 23 yaşındaki sağ bek, şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde belli kulüpler ile temasım oldu. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı yetkililer ile Arsenal yetkilileri arasında görüşmeler oldu. Bu zamana kadar hiç saklamadım, hayalim Premier Lig'de oynamak. Orası beni cezbediyor. Yeteneklerimin de İngiltere'de oynamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hesaplar bulunuyor."

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Sacha Boey’den Arsenal itirafı
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