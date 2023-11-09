Sacha Boey’den Arsenal itirafı

gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Sacha Boey, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransız basını Le Carre'ye konuşan 23 yaşındaki sağ bek, şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde belli kulüpler ile temasım oldu. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı.Orası beni cezbediyor. Yeteneklerimin de İngiltere'de oynamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hesaplar bulunuyor."