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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Sacha Boey’i ara transfer döneminde iki senaryo bekliyor: Ya uzatacak ya satılacak

MEHMET ÖZCAN
Sacha Boey’i ara transfer döneminde iki senaryo bekliyor: Ya uzatacak ya satılacak

480 bin Euro’luk ücretini 2 milyon Euro’ya çıkarma şeklinde G.Saray’ın yaptığı teklifi kabul etmezse Fransız sağ bekin satılması gündeme gelecek. İtalyan, İngiliz ve ülkesinin kulüpleri, yıldız oyuncuyu yakından izliyor

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor. 480 bin Euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO DÜŞÜNÜLÜYOR
Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Sacha Boey'in satılması gündeme gelecek. 2000 doğumlu oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla vitrine çıktı. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'i transfer listesine aldı. Premier Lig'den Bournemouth'un sezon başında yaptığı 12 milyon Euro teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, başarı oyuncusundan en az 20 milyon Euro'luk bonservis geliri bekliyor.

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Sacha Boey’i ara transfer döneminde iki senaryo bekliyor: Ya uzatacak ya satılacak
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