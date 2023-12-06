Sacha Boey’i ara transfer döneminde iki senaryo bekliyor: Ya uzatacak ya satılacak

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor.olan Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil.Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Sacha Boey'in satılması gündeme gelecek.. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'i transfer listesine aldı. Premier Lig'den Bournemouth'un sezon başında yaptığı 12 milyon Euro teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, başarı oyuncusundan en az 20 milyon Euro'luk bonservis geliri bekliyor.