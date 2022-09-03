Sadece İcardi yetmez

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer tahtası kapandı ve stoper, sol bek, kanat ile forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray düğmeye bastı. İki haftadır görüşülen Mauro İcardi ile son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın oturacağı evi bile hazırladı.Leverkusen'den 2000 doğumlu Brezilyalı sol kenar Paulinho ve Freiburg'dan 1997 doğumlu Macar sağ kenar Roland Sallai için girişimde bulunan Galatasaray, 8 Eylül'e kadar şartlarını zorlayacak.Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'dan, Mauro İcardi hamlesi geldi. Uruguaylı deneyimli eldiven, Instagram'dan Arjantinli yıldızı takibe aldı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.