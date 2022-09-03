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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Sadece İcardi yetmez

MEHMET ÖZCAN
Sadece İcardi yetmez

Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldızın yanı sıra sol kanada Paulinho, sağ kanada da Sallai için hamlesini yaptı

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer tahtası kapandı ve stoper, sol bek, kanat ile forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray düğmeye bastı. İki haftadır görüşülen Mauro İcardi ile son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın oturacağı evi bile hazırladı. 4 haftada 2 gol atabilen hücum hattına İcardi dışında bir transfer daha düşünen yönetim, kanatlardaki Kerem ve Yunus'u da alternatifsiz bırakmayacak. Leverkusen'den 2000 doğumlu Brezilyalı sol kenar Paulinho ve Freiburg'dan 1997 doğumlu Macar sağ kenar Roland Sallai için girişimde bulunan Galatasaray, 8 Eylül'e kadar şartlarını zorlayacak.

MUSLERA TAKİBE ALDI
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'dan, Mauro İcardi hamlesi geldi. Uruguaylı deneyimli eldiven, Instagram'dan Arjantinli yıldızı takibe aldı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.

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Sadece İcardi yetmez
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