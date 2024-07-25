Sağ bekte mutlu son

Doue transferinden pazar akşamı vazgeçen sarı-kırmızılılar, iki gün boyunca birçok isimle görüştü.Tete'yi Panathinaikos'a satarak limiti açılan Galatasaray, işin finalinde Jelert'te karar kıldı ve 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag'la el sıkıştı. Kariyerinde 97 maça çıkan 2003 doğumlu Danimarkalı oyuncu, 1 gol-6 asistlik katkı verdi.beklenen performansı gösteremeyen isimlerden Tete ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusuna, Panathinaikos talip oldu.Dün kamptan ayrılan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için Atina'ya gitti.toplam 5.9 milyon Euro'luk masraftan kurtuldu.