Sağ bekte mutlu son

BAH VE KABORE ÇOK PAHALI GELDI
Doue transferinden pazar akşamı vazgeçen sarı-kırmızılılar, iki gün boyunca birçok isimle görüştü. Benfica'dan Alexander Bah ve Manchester City'den İssa Kabore'nin 20 milyon Euro olan bonservisleri pahalı geldi.
Tete'yi Panathinaikos'a satarak limiti açılan Galatasaray, işin finalinde Jelert'te karar kıldı ve 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag'la el sıkıştı. Kariyerinde 97 maça çıkan 2003 doğumlu Danimarkalı oyuncu, 1 gol-6 asistlik katkı verdi.
TETE PANATHİNAİKOS'TA
G.Saray'da
beklenen performansı gösteremeyen isimlerden Tete ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusuna, Panathinaikos talip oldu. Yunan kulübü kısa sürede G.Saray yönetimiyle yaptığı görüşmelerde el sıkıştı.
Dün kamptan ayrılan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için Atina'ya gitti. Bu transferle birlikte Cimbom, 2.8 milyon Euro garanti ücret ve 3.1 milyon Euro imza parası olmak üzere
toplam 5.9 milyon Euro'luk masraftan kurtuldu.