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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Sağ kanada demir yumruk

Sağ kanada demir yumruk

Sarı-kırmızılılar, bir dönem Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir’i renklerine bağladı

ASLAN, uzun süredir devam eden sağ kanat arayışlarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Demir için Rapid Wien ile her konuda anlaşma sağladı. Yaklaşık bir aydır gizli olarak yürütülen pazarlıklarda 10 milyon Euro'dan kapı açan Avusturya ekibinin 6 milyon Euro'ya ikna edildiği öğrenilirken, Türk asıllı Avusturyalı oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasını özellikle istediği genç oyuncu, 21 yaş altı olduğu için Mathias Ross'taki gibi yabancı kontenjanında sorun yaratmayacak.

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Sağ kanada demir yumruk
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