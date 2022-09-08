Sağ kanada demir yumruk

ASLAN, uzun süredir devam eden sağ kanat arayışlarında da mutlu sona ulaştı.Yaklaşık bir aydır gizli olarak yürütülen pazarlıklarda 10 milyon Euro'dan kapı açan Avusturya ekibininikna edildiği öğrenilirken,Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasını özellikle istediği genç oyuncu, 21 yaş altı olduğu için Mathias Ross'taki gibi yabancı kontenjanında sorun yaratmayacak.