Sağ kanada demir yumruk

Sarı-kırmızılılar, bir dönem Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir’i renklerine bağladı
ASLAN, uzun süredir devam eden sağ kanat arayışlarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıyönetim, birdönem Barcelona'da kiralık olarakforma giyen 19 yaşındakiYusuf Demir için Rapid Wienile her konuda anlaşma sağladı. Yaklaşık bir aydır gizli olarak yürütülen pazarlıklarda 10 milyon Euro'dan kapı açan Avusturya ekibinin 6 milyon Euro'ya ikna edildiği öğrenilirken, Türk asıllıAvusturyalı oyuncunun 4 yıllıksözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasını özellikle istediği genç oyuncu, 21 yaş altı olduğu için Mathias Ross'taki gibi yabancı kontenjanında sorun yaratmayacak.