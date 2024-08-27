Sahada 11 kaptan var!

Galatasaray'ın bugün Young Boys ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.belirten 50 yaşındaki hoca,dedi. Sakin olmaları gerektiğini de anlatan tecrübeli teknik adam,Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Kaliteli kadro sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğinde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum.Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı bırakmasının ardından çıkan tartışmalara da değinen Buruk, şöyle devam etti: "Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben G.Saray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncular var. Saha içerisinde hepsi hazır olacak."Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardı. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz.Yapılan eleştirilere saygı duyduğunu da vurgulayan Buruk, "Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız.diye konuştu.OKAN Buruk, kendisine yöneltilen bir soruya ise enteresan bir yanıt verdi. "Son dönemdeki final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz" sorusunu şöyle cevapladı: "Vallahi ne diyeyim, ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 17 maç üst üste kazanmış bir takıma başarısız diyorsanız,