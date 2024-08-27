Sahada 11 kaptan var!

Galatasaray'ın bugün Young Boys ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Hem kendisinin hem de oyuncularının motivasyonunun çok yüksek olduğunu
belirten 50 yaşındaki hoca, "Bahanemiz yok"
dedi. Sakin olmaları gerektiğini de anlatan tecrübeli teknik adam, "Maç başladı, hemen 2 gol atmamıza gerek yok. Tabii ki olursa hayır demem.
Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Kaliteli kadro sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğinde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık.
Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
KEREM ARTIK GİTMEK İSTEMİYOR
Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı bırakmasının ardından çıkan tartışmalara da değinen Buruk, şöyle devam etti: "Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben G.Saray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncular var. Saha içerisinde hepsi hazır olacak. Aktif olan kaptanlarımız var zaten."
ÜLKEMİZ İÇİN OYNAYACAĞIZ
"Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardı. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz. Bu maçta da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak."
Yapılan eleştirilere saygı duyduğunu da vurgulayan Buruk, "Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Ülkemiz için Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz"
diye konuştu.
BURUK'TAN TUHAF CEVAP
OKAN Buruk, kendisine yöneltilen bir soruya ise enteresan bir yanıt verdi. "Son dönemdeki final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz" sorusunu şöyle cevapladı: "Vallahi ne diyeyim, ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 17 maç üst üste kazanmış bir takıma başarısız diyorsanız, Manchester United'ın 4. olduğu gruptan 3. olarak Avrupa'ya gitmiş bir takıma başarısız diyorsanız, ya Manchester City'yi ya da Real Madrid'i tutmanız lazım. Veya o ülkelerde yaşamanız lazım."