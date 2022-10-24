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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Sahaya tetikçi gönderdiler!

Sahaya tetikçi gönderdiler!

Özbek: Artık bıçak kemiğe dayandı. Ben MHK veya TFF Başkanı olsam uyuyamam

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, maçın ardından TFF ve MHK'yi hedef alıp şöyle konuştu: "Görevini tam yapmadı Ali Palabıyık, 3-5 tane daha kırmızı kart gösterip G.Saray'ı hükmen mağlup etmesi lazım! Daha önce Mehmet Büyükekşi'ye tek tek pozisyonları gösterdik. Her pozisyon için bize hak verdi. Bu manada yapılan işlerin önünü kestiğini ama bir kısmının hâlâ içeride kaldığını paylaştı. Sözlerinizin arkasında durun ve Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bir takımın hakkını yemek sizi rahatsız etmiyor mu? İntikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor? Ben MHK Başkanı veya TFF Başkanı olsam uyuyamam."

LİGİ BİTİRTMEYİZ!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da açtı ağzını yumdu gözünü: "Herkes için adalet istedik, demek ki federasyon adalet istemiyor. Hakem operasyon için gönderilmiş... 5-6'lık olacak bir maçta 31. dakikada bir kart gösteriyor. 7 hakeme sorduk, 6'sı 'Kırmızı kartla alakası yok' dedi. Karşı taraf için savaşsa baş üstüne! Herkesin bildiği elinde… 'Korkun' dedik, korkulduğunu anladık. Tırnak kadar geri adım atmayız. Bu şekilde giderse biz bu ligi bitirtmeyiz! Getirin yabancı hakem, getirin VAR'ı iyi kullananları. Bu gemi batmış. Bu kurguyu yapanları biliyoruz, bunu onların başına yıkmayı da biliriz."

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Sahaya tetikçi gönderdiler!
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