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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Şaibe lafını ağzına alanlar pişman olmalı!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Şaibe lafını ağzına alanlar pişman olmalı!

“Emeğimizi hiçe sayıp, ‘Bu ligin geçerliliği yok’ deme cüretinde bulunanlar var. İnsan onuru 1000 şampiyonluğa bedel. F.Bahçe karşılaşması benim ve sizin onur maçınız. Öyle bir kazanın ki dünya alem sizin bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi anlasın”

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu tam gaz devam ederken derbide elde edilen 3-0'lık tarihi zaferin perde arkasında yaşananlar bir bir ortaya çıkıyor. Fenerbahçe maçına dair herkesin en çok merak ettiği şey şuydu: G.Saray, şampiyonluk rehavetine rağmen sadece 1'i halka açık, 2 idmanla çıktığı maçta F.Bahçe'yi nasıl böyle sürklase etmişti? Avrupa'da şampiyonluğu garantileyen takımlar genelde son haftaya yasak savmak için çıkarken, Cimbom tarihi zaferlerden birine imza atarak F.Bahçe'yi ikincilikten edebilecek bir sonuç aldı.

FLORYA'DA KAMP KURDU ÇALIŞANLAR ŞAŞTI KALDI!
Derbinin ateşleyici unsurlarından biri de kadroyu kuran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur oldu. Başarılı yönetici, son 4 ayda haftada 7 gün, günde ise 6 saat Florya'dan çıkmadı. Onun bu mesaisini, Florya'nın 30 yıllık çalışanları "Bu kadar çalışkan yönetici görmedik, adam hiç tesislerden ayrılmadı" sözleriyle anlatırken takımdaki etkisi çok yüksek olan Timur, Ankaragücü maçı dönüşünden itibaren çoğu yeni olan futbolculara bire bir görüşmelerle, Fenerbahçe derbisinin önemini anlatmaya başladı.

BU GECE HERKESE KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERİN
Erden Timur, bu sezon ilk kez bir maç öncesi soyunma odasında takıma hitaben konuşma yaparak şu ricada bulundu: "Biz bu takımı 13'üncülükten sonra, transfer döneminin ortasından itibaren kurduk. Hepimiz gece gündüz çalışıp emek verdik, alın teri döktük. Aile olduk, birbirimizin en zor zamanında kucaklaştık. Kenetlendik. Şimdi bu emeği hiçe sayıp 'Bu ligin geçerliliği yok' deme cüretinde bulunanlar var. Allah'a şükür ki, bunlara bu gece kim olduğumuzu gösterme fırsatı da sizin elinizde."

TAKIMI ATEŞLEDİ KALEYE ŞUT GELMEDİ
"Şampiyonluk elbette ki çok önemli. Ama insanın onuru benim için 1000 tane şampiyonluğa bedel. Dolayısıyla bu F.Bahçe derbisi benim onur maçım. Sizin de onur maçınız. Sizden tek bir şey rica ediyorum: 'Çıkın onurunuz için oynayın, bu maçı kazanın. Öyle bir kazanın ki dünya alem sizin bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi anlasın. Şaibe lafını ağızlarına alanlar pişman olsunlar..." İşte bu sözler zaferin ateşleyicisi oldu, Timur'un ricasını emir bilen G.Saraylı oyuncular, kalelerine şut bile gelmeyen derbide F.Bahçe'yi 3-0 yenerek şov yaptı.

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Şaibe lafını ağzına alanlar pişman olmalı!
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