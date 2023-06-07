Şaibe lafını ağzına alanlar pişman olmalı!

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu tam gaz devam ederken derbide elde edilen 3-0'lık tarihi zaferin perde arkasında yaşananlar bir bir ortaya çıkıyor. Fenerbahçe maçına dair herkesin en çok merak ettiği şey şuydu:Avrupa'da şampiyonluğu garantileyen takımlar genelde son haftaya yasak savmak için çıkarken, Cimbom tarihi zaferlerden birine imza atarak F.Bahçe'yi ikincilikten edebilecek bir sonuç aldı.Derbinin ateşleyici unsurlarından biri de kadroyu kuran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur oldu.. Onun bu mesaisini, Florya'nın 30 yıllık çalışanlarısözleriyle anlatırken takımdaki etkisi çok yüksek olan Timur, Ankaragücü maçı dönüşünden itibaren çoğu yeni olan futbolculara bire bir görüşmelerle, Fenerbahçe derbisinin önemini anlatmaya başladı.Erden Timur, bu sezon ilk kez bir maç öncesi soyunma odasında takıma hitaben konuşma yaparak şu ricada bulundu: "Biz bu takımı 13'üncülükten sonra, transfer döneminin ortasından itibaren kurduk. Hepimiz gece gündüz çalışıp emek verdik, alın teri döktük. Aile olduk, birbirimizin en zor zamanında kucaklaştık. Kenetlendik. Şimdi bu emeği hiçe sayıpdeme cüretinde bulunanlar var. Allah'a şükür ki, bunlara bu gece kim olduğumuzu gösterme fırsatı da sizin elinizde.""Şampiyonluk elbette ki çok önemli. Ama insanın onuru benim için 1000 tane şampiyonluğa bedel. Dolayısıyla bu F.Bahçe derbisi benim onur maçım. Sizin de onur maçınız. Sizden tek bir şey rica ediyorum: 'Çıkın onurunuz için oynayın, bu maçı kazanın. Öyle bir kazanın ki dünya alem sizin bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi anlasın." İşte bu sözler zaferin ateşleyicisi oldu, Timur'un ricasını emir bilen G.Saraylı oyuncular, kalelerine şut bile gelmeyen derbide F.Bahçe'yi 3-0 yenerek şov yaptı.