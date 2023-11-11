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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Sakın moralini bozma Sacha!

Sakın moralini bozma Sacha!
Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, buna rağmen Fransa A Milli Takımı'na seçilmedi. Takım arkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan ve bu duruma çok üzülen genç sağ beke kampta moral verdi. Sarı-kırmızılı yönetim de kısa süre içinde 2000 doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesini uzatacak.

İCARDİ GOL PEŞİNDE
BU sezona formda başlayan Mauro İcardi, 19 müsabakada 15 gol-3 asistlik performansa imza attı. Beşiktaş derbisindeki sakatlık, Arjantinli yıldızı olumsuz etkiledi. Çıktığı son 3 maçta (Rizespor, Kasımpaşa ve Bayern Münih) gol atamayan tecrübeli futbolcu, bugün Hatayspor karşısında sessizliğini bitirmeyi istiyor.

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Sakın moralini bozma Sacha!
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