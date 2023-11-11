Sakın moralini bozma Sacha!

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, buna rağmen Fransa A Milli Takımı'na seçilmedi. Takımarkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan vebu duruma çok üzülen genç sağ bekekampta moral verdi. Sarı-kırmızılıyönetim de kısa süre içinde 2000doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesiniuzatacak.
İCARDİ GOL PEŞİNDE
BU sezona formda başlayan Mauro İcardi, 19 müsabakada 15 gol-3 asistlik performansa imza attı. Beşiktaş derbisindeki sakatlık, Arjantinli yıldızı olumsuz etkiledi. Çıktığıson 3 maçta (Rizespor,Kasımpaşa veBayern Münih) golatamayan tecrübelifutbolcu, bugünHatayspor karşısındasessizliğini bitirmeyiistiyor.