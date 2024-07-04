Samardzic derbisi!

Geçen sezonveiçin kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer dönemindeiçin karşı karşıya geldi. Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi. Orta sahada Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayanUdinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol-8 asiste imzasını koydu.G.Saray, 37 yaşındaki Dries Mertens ile nikah tazeledi.Aslan'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu asist kralı (16) olarak tamamladı. Bu arada Zaniolo da Atalanta'ya kiralandı.Sözleşmede 2.5 milyon Euro da bonus bulunduğu belirtildi.