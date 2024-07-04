Samardzic derbisi!

Geçen sezon Zaha, Tete, Fred
ve Szymanski
için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Michy Batshuayi
için karşı karşıya geldi. Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi. Orta sahada Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Samardzic'e onay çıktı.
8 DIŞINDA 10 NUMARADA DA FORMA GİYİYOR
Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol-8 asiste imzasını koydu. 8 numara dışında 10 numara olarak da oynayabilen Samardzic, EURO 2024'te Sırbistan için ter döktü.
MERTENS İMZALADI ZANİOLO İTALYA'DA
G.Saray, 37 yaşındaki Dries Mertens ile nikah tazeledi. 1 yıllık yeni sözleşme imzalanan Belçikalı yıldıza net 2.9 milyon Euro maaş ödeneceği açıklandı.
Aslan'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu asist kralı (16) olarak tamamladı. Bu arada Zaniolo da Atalanta'ya kiralandı. G.Saray'ın kiralama bedeli olarak 3.5 milyon Euro alacağı, satın alma opsiyonunun ise şarta bağlı 16 milyon Euro olduğu bildirildi.
Sözleşmede 2.5 milyon Euro da bonus bulunduğu belirtildi.