Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Samardzic derbisi!
Giriş Tarihi: 4.7.2024

Samardzic derbisi!

MEHMET ÖZCAN
Samardzic derbisi!

Ezeli rakibinin listesindeki Sırp orta sahayı, Cimbom’un çalıştırıcısı Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. 22 yaşındaki genç yeteneği Aslan, Lucas Torreira’ya partner olarak düşünüyor

Geçen sezon Zaha, Tete, Fred ve Szymanski için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Michy Batshuayi için karşı karşıya geldi. Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi. Orta sahada Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Samardzic'e onay çıktı.

8 DIŞINDA 10 NUMARADA DA FORMA GİYİYOR
Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol-8 asiste imzasını koydu. 8 numara dışında 10 numara olarak da oynayabilen Samardzic, EURO 2024'te Sırbistan için ter döktü.

MERTENS İMZALADI ZANİOLO İTALYA'DA
G.Saray, 37 yaşındaki Dries Mertens ile nikah tazeledi. 1 yıllık yeni sözleşme imzalanan Belçikalı yıldıza net 2.9 milyon Euro maaş ödeneceği açıklandı. Aslan'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu asist kralı (16) olarak tamamladı. Bu arada Zaniolo da Atalanta'ya kiralandı. G.Saray'ın kiralama bedeli olarak 3.5 milyon Euro alacağı, satın alma opsiyonunun ise şarta bağlı 16 milyon Euro olduğu bildirildi. Sözleşmede 2.5 milyon Euro da bonus bulunduğu belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samardzic derbisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA