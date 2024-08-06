Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Samba için aslan’ı seçti
Giriş Tarihi: 6.8.2024

Samba için aslan’ı seçti

Brezilya Milli Takımı’na girmek isteyen Sara, Şampiyonlar Ligi etkisiyle G.Saray’a geldi

MEHMET ÖZCAN
Samba için aslan’ı seçti
Aslan'ın yeni ismi Gabriel Sara'nın, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin perde arkasında büyük bir hedef var. Championship'te geçen sezona 13 gol-12 asistle damgasını vuran ve yılın 11'ine seçilen Sara'ya İngiltere içinden Crystal Palace ve Leeds United talip oldu. Brezilyalı oyuncu, hamile olan eşini düşünerek bu teklifleri reddetti ve Norwich'teki düzenini bozmadı. Sezon başı kampına katılan Gabriel Sara'nın aklını sadece Galatasaray çeldi. Brezilya Milli Takımı hayali kuran Sara, Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmak istemedi. Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da vitrine çıkacak 25 yaşındaki oyuncu, uluslararası kariyerini düşündü ve eşini de ikna ederek Galatasaray'a 'Evet' dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samba için aslan’ı seçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA