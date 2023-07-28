Samba zamanı

Transferde dur durak bilmeyen G.Saray, uçağın yönünü İngiltere'ye çevirdi. 2 hafta önce Manchester United'a Fred için teklifte bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez masaya oturdu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Brezilyalı 8 numara için ilk önce 5 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı.

Ancak İngiliz kulübü bu bedeli düşük bulunca yüz yüze yapılan görüşmelerde Timur, bonuslarla 8 milyon Euro'ya kadar çıkan yeni bir teklif yaptı. Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan 30 yaşındaki Sambacı ise bire bir temaslar sonrasında transfere daha pozitif olmaya başladı. Bu konuda her iki taraf da ikna edilmeye çalışılıyor.



RASHİCA İÇİN PRES

İngıltere seferinin bir diğer adresi ise Milot Rashica transferi… Norwich kampına katılan Kosovalı oyuncu için kulübü 10 milyon Euro civarında bir ücret talep ederken, G.Saray ise 5 milyon Euro'ya işi bitirmenin peşinde.



KEREM'DE SONA DOĞRU

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için bir süredir Kerem Demirbay'ın peşindeydi. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'e yaptığı teklifi 3-4 milyon Euro seviyesine yükseltti. Alman kulübü de G.Saray'ın, 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu ile görüşmesi için onay verdi. Cimbom'un bu transferi kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.



BAKAMBU&TORREİRA RÖVANŞTA KADRODA

ZALGIRIS maçı sonrasında iki günlük izne çıkan oyuncular, bugün Florya'da yeniden toplanıyor. Litvanya ekibini çarşamba günü 2-2'nin rövanşında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda Torreira ve Bakambu da rövanşta kadroda olacak.