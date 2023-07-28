Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Samba zamanı
Giriş Tarihi: 28.7.2023

Samba zamanı

MEHMET ÖZCAN
Samba zamanı

G.Saray, Fred için ManU’ya teklifini 8 milyon Euro’ya yükseltti. İlk görüşmelerde Aslan’a soğuk bakan Brezilyalı orta sahanın da yüz yüze temasla fikirleri değişti

Transferde dur durak bilmeyen G.Saray, uçağın yönünü İngiltere'ye çevirdi. 2 hafta önce Manchester United'a Fred için teklifte bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez masaya oturdu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Brezilyalı 8 numara için ilk önce 5 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı.

Ancak İngiliz kulübü bu bedeli düşük bulunca yüz yüze yapılan görüşmelerde Timur, bonuslarla 8 milyon Euro'ya kadar çıkan yeni bir teklif yaptı. Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan 30 yaşındaki Sambacı ise bire bir temaslar sonrasında transfere daha pozitif olmaya başladı. Bu konuda her iki taraf da ikna edilmeye çalışılıyor.

RASHİCA İÇİN PRES

İngıltere seferinin bir diğer adresi ise Milot Rashica transferi… Norwich kampına katılan Kosovalı oyuncu için kulübü 10 milyon Euro civarında bir ücret talep ederken, G.Saray ise 5 milyon Euro'ya işi bitirmenin peşinde.

KEREM'DE SONA DOĞRU

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için bir süredir Kerem Demirbay'ın peşindeydi. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'e yaptığı teklifi 3-4 milyon Euro seviyesine yükseltti. Alman kulübü de G.Saray'ın, 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu ile görüşmesi için onay verdi. Cimbom'un bu transferi kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

BAKAMBU&TORREİRA RÖVANŞTA KADRODA

ZALGIRIS maçı sonrasında iki günlük izne çıkan oyuncular, bugün Florya'da yeniden toplanıyor. Litvanya ekibini çarşamba günü 2-2'nin rövanşında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda Torreira ve Bakambu da rövanşta kadroda olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa
Pensilyanya'da büyük panik! FETÖ'cülerden peş peşe itiraflar...
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Avrupa mesaisine avantajlı başladı! Kara Kartal, Tirana’yı 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atama: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kolay bir tercih yılı olacak
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Samba zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA