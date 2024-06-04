Şampiyon gaza basıyor

Konya'dan şampiyon dönen Galatasaray, geride kalan haftayı kutlamalarla geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon için bu hafta somut adımlar atılıp, yol haritası belirlenecek. İşte detaylar:ay önce ayrılık kararı alanTimurbugün başkan vekili olduğu SportifA.Ş'deki görevini bırakacak.Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalanacak.Taraflar 2 yıllığına anlaştı, resmi açıklama an meselesi...her konuda anlaşmaya varan yönetim, 1 yıllık imzayı duyuracak.harekâtı başlıyor. Öncelik sağ bek ve 8 numara takviyesinde.Hedef, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek.