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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Şampiyon gaza basıyor

MEHMET ÖZCAN
Şampiyon gaza basıyor

Erden Timur'un yerine İbrahim Hatipoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte hareketlilik başlayacak. Yönetim de taarruza geçecek. Okan Buruk ile Dries Mertens'in yeni sözleşmelerini açıklayacak olan Cimbom'da, sağ bek ve 8 numara transferlerine öncelik verilecek

Konya'dan şampiyon dönen Galatasaray, geride kalan haftayı kutlamalarla geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon için bu hafta somut adımlar atılıp, yol haritası belirlenecek. İşte detaylar:
İKİ ay önce ayrılık kararı alan Erden Timur, camiadan gelen ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmedi. Timur bugün başkan vekili olduğu Sportif A.Ş'deki görevini bırakacak.
ERDEN Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.
TEKNİK direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalanacak.
Taraflar 2 yıllığına anlaştı, resmi açıklama an meselesi...
MERTENS'LE her konuda anlaşmaya varan yönetim, 1 yıllık imzayı duyuracak.
TRANSFER harekâtı başlıyor. Öncelik sağ bek ve 8 numara takviyesinde.
Hedef, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek.
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Şampiyon gaza basıyor
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