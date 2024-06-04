Şampiyon gaza basıyor

Konya'dan şampiyon dönen Galatasaray, geride kalan haftayı kutlamalarla geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon için bu hafta somut adımlar atılıp, yol haritası belirlenecek. İşte detaylar:
İKİ
ay önce ayrılık kararı alan Erden Timur, camiadan gelen ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmedi.
Timur
bugün başkan vekili olduğu Sportif
A.Ş'deki görevini bırakacak.
ERDEN
Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.
TEKNİK
direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalanacak.
Taraflar 2 yıllığına anlaştı, resmi açıklama an meselesi...
MERTENS'LE
her konuda anlaşmaya varan yönetim, 1 yıllık imzayı duyuracak.
TRANSFER
harekâtı başlıyor. Öncelik sağ bek ve 8 numara takviyesinde.
Hedef, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek.