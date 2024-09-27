Şampiyon refleksi

Üst üste iki yıl şampiyonluğun ardından yeni sezona 27 Ağustos'ta Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Başkan Dursun Özbek'e, futbolculardan transferden sorumlu yöneticilere kadar herkes eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Sezon başında sallanan sarıkırmızılı takım doğru takviyelerle hızla ayağa kalktı, son iki senenin şampiyonuna yakışır futbol oynamaya başladı
ve 30 gün içinde hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.
KİMSENİN YOKLUĞU ARANMADI
Sanchez'in dönüşü, Jakobs ve Osimhen'in gelişiyle çehresi değişen Aslan'da Okan Buruk yine takım içinden çözüm buldu ve Kerem'in boşluğunu Yunus'la doldurdu.
Süper Lig'deki galibiyet serisini
Kadıköy'de taçlandıran Galatasaray
derbideki futbolunu PAOK
karşısında devam ettirdi ve final
hayali kurduğu Avrupa Ligi'nde
iddiasını ortaya koydu. Tekrar
kazanan takım kimliğine bürünen
sarı-kırmızılılarda forma şansı
bulan her oyuncu katkı veriyor. Yedek kaleci Günay, PAOK maçında cezalı Muslera'yı aratmadı. Osimhen'le rekabete giren İcardi sahalara döner dönmez golünü attı.
GİZLİ KAHRAMAN
F.Bahçe derbisinin 11.8 km. ile en çok koşan
ismi olan Jakobs, PAOK maçında 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.
Geçen iki sezonda sol
bekte 10'dan fazla oyuncu deneyen Okan
Buruk, transferinde ısrarcı olduğu Senegalli
oyuncu da yanılmadı. 11'e girmesiyle sezona
tutuk başlayan Abdülkerim de toparlandı.
Sol bekteki sorununu çözen Jakobs'un
Monaco ile yapılan kiralık sözleşmesindeki
satın alma opsiyonu 8 milyon Euro...
ASLANTEPE'DE TEK RAKİP ZEMİN!
G
aziantep FK ve Fenerbahçe'nin ardından PAOK'u da 3-1'lik skorla geçen Galatasaray havaya girdi. Lig ve Avrupa'da sıradaki 8 maçın 6'sını evinde oynayacak sarıkırmızılı takımı rakipleri değil RAMS Park'ın bozulan zemini düşündürüyor. 2021 yazında sıfırdan yenilenen Aslantepe'deki zemin, yoğun çalışmalara rağmen bu sezon olumlu sinyaller vermiyor.
Kulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.