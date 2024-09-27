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Giriş Tarihi: 27.9.2024

Şampiyon refleksi

Süper Lig’de derbiyi kazanıp 6’da 6 ile liderliğini sürdürdü. Avrupa’da PAOK’u yenip final yolunda önemli bir adım attı

MEHMET ÖZCAN
Şampiyon refleksi
Üst üste iki yıl şampiyonluğun ardından yeni sezona 27 Ağustos'ta Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Başkan Dursun Özbek'e, futbolculardan transferden sorumlu yöneticilere kadar herkes eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Sezon başında sallanan sarıkırmızılı takım doğru takviyelerle hızla ayağa kalktı, son iki senenin şampiyonuna yakışır futbol oynamaya başladı ve 30 gün içinde hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.

KİMSENİN YOKLUĞU ARANMADI
Sanchez'in dönüşü, Jakobs ve Osimhen'in gelişiyle çehresi değişen Aslan'da Okan Buruk yine takım içinden çözüm buldu ve Kerem'in boşluğunu Yunus'la doldurdu. Süper Lig'deki galibiyet serisini Kadıköy'de taçlandıran Galatasaray derbideki futbolunu PAOK karşısında devam ettirdi ve final hayali kurduğu Avrupa Ligi'nde iddiasını ortaya koydu. Tekrar kazanan takım kimliğine bürünen sarı-kırmızılılarda forma şansı bulan her oyuncu katkı veriyor. Yedek kaleci Günay, PAOK maçında cezalı Muslera'yı aratmadı. Osimhen'le rekabete giren İcardi sahalara döner dönmez golünü attı.

GİZLİ KAHRAMAN
F.Bahçe derbisinin 11.8 km. ile en çok koşan ismi olan Jakobs, PAOK maçında 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Geçen iki sezonda sol bekte 10'dan fazla oyuncu deneyen Okan Buruk, transferinde ısrarcı olduğu Senegalli oyuncu da yanılmadı. 11'e girmesiyle sezona tutuk başlayan Abdülkerim de toparlandı. Sol bekteki sorununu çözen Jakobs'un Monaco ile yapılan kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 8 milyon Euro...

ASLANTEPE'DE TEK RAKİP ZEMİN!
Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin ardından PAOK'u da 3-1'lik skorla geçen Galatasaray havaya girdi. Lig ve Avrupa'da sıradaki 8 maçın 6'sını evinde oynayacak sarıkırmızılı takımı rakipleri değil RAMS Park'ın bozulan zemini düşündürüyor. 2021 yazında sıfırdan yenilenen Aslantepe'deki zemin, yoğun çalışmalara rağmen bu sezon olumlu sinyaller vermiyor. Kulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.

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Şampiyon refleksi
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