Şampiyon refleksi

Üst üste iki yıl şampiyonluğun ardından yeni sezonaGalatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Başkan Dursun Özbek'e, futbolculardan transferden sorumlu yöneticilere kadar herkes eleştiri bombardımanına tutulmuştu.ve 30 gün içinde hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.Süper Lig'deki galibiyet serisiniKadıköy'de taçlandıran Galatasarayderbideki futbolunu PAOKkarşısında devam ettirdi ve finalhayali kurduğu Avrupa Ligi'ndeiddiasını ortaya koydu. Tekrarkazanan takım kimliğine bürünensarı-kırmızılılarda forma şansıbulan her oyuncu katkı veriyor.F.Bahçe derbisininismi olan Jakobs, PAOK maçındaGeçen iki sezonda solbekte 10'dan fazla oyuncu deneyen OkanBuruk, transferinde ısrarcı olduğu Senegallioyuncu da yanılmadı. 11'e girmesiyle sezonatutuk başlayan Abdülkerim de toparlandı.Sol bekteki sorununu çözen Jakobs'unMonaco ile yapılan kiralık sözleşmesindekisatın alma opsiyonu 8 milyon Euro...aziantep FK ve Fenerbahçe'nin ardından PAOK'u da 3-1'lik skorla geçen Galatasaray havaya girdi. Lig ve Avrupa'da sıradaki 8 maçın 6'sını evinde oynayacak sarıkırmızılı takımı rakipleri değil RAMS Park'ın bozulan zemini düşündürüyor. 2021 yazında sıfırdan yenilenenKulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.