Şampiyonluğa 1 kala!

Süper Lig'de 3 maçı kalan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.Sivasspor'u yenmesi halinde Galatasaray, 30 Mayıs'taki Ankaragücü deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.Ligde evindeki tek yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor müsabakasında alan sarı-kırmızılı takım,İcardi, dün İnstagram hesabından bu görseli paylaşarak, GS Store'da kendisine özel tişörtün satışa çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca göğsünde aslan dövmesi olduğunu hatırlattı.galibiyetinin ardından sarıkırmızılı futbolculara yaklaşık 400'er bin TL prim ödendi. Florya'da moraller yerinde. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor. Cezası biten Sacha Boey, formasını Leo Dubois'ten geri alacak. Teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'inde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.