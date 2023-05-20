Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şampiyonluğa 1 kala!
Giriş Tarihi: 20.5.2023

Şampiyonluğa 1 kala!

Şampiyonluğa 1 kala!

Sarı-kırmızılılar, bugün Sivas’ı da yenip 23. zafer için son 90 dakikayı beklemek istiyor

Süper Lig'de 3 maçı kalan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Sivasspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek sarı-kırmızılı takımı şampiyonluk heyecanı sardı. Sivasspor'u yenmesi halinde Galatasaray, 30 Mayıs'taki Ankaragücü deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak. Nef Stadyumu'nda 46 bin taraftar ortalaması yakalayan Cimbom, Süper Lig'de çıktığı iç saha maçlarında rakip tanımıyor. Ligde evindeki tek yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor müsabakasında alan sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de 13 galibiyet-2 beraberlik seri yakaladı.

İCARDİ'YE ÖZEL TİŞÖRT
İcardi, dün İnstagram hesabından bu görseli paylaşarak, GS Store'da kendisine özel tişörtün satışa çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca göğsünde aslan dövmesi olduğunu hatırlattı.

SACHA BOEY DÖNÜYOR TEK EKSİK ZANİOLO
İstanbulspor galibiyetinin ardından sarıkırmızılı futbolculara yaklaşık 400'er bin TL prim ödendi. Florya'da moraller yerinde. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor. Cezası biten Sacha Boey, formasını Leo Dubois'ten geri alacak. Teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'inde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. +3 yerli kuralında Abdülkerim ve Kerem'i yine sol bekte Kazımcan tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
Arşiv kayıtları Kılıçdaroğlu'nu unutmuyor! İşte Kılıçdaroğlu ve kurmay ekibinin terör örgütü söylemleri
Ekşi Sözlük'ün deprem hassasiyeti seçime kadarmış! CHP kaybedince başlığı kaldırdılar
SON DAKİKA | Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Kadir Albayrak'dan bir skandal daha
Sandığa çökerler
Bu kadar kurnazlık ayıp değil mi?
Twitter'daki islam düşmanlığı tepki çekti: Küçücük bebeğe kadar uzanan alçak hakaretler
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluğa 1 kala!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA