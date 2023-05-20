Şampiyonluğa 1 kala!

Sarı-kırmızılılar, bugün Sivas’ı da yenip 23. zafer için son 90 dakikayı beklemek istiyor
Süper Lig'de 3 maçı kalan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Sivasspor'u Nef Stadyumu'ndakonuk edecek sarı-kırmızılı takımı şampiyonlukheyecanı sardı. Sivasspor'u yenmesi halinde Galatasaray, 30 Mayıs'taki Ankaragücü deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak. Nef Stadyumu'nda 46 bintaraftar ortalaması yakalayan Cimbom,Süper Lig'de çıktığı iç saha maçlarında rakiptanımıyor. Ligde evindeki tek yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor müsabakasında alan sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de13 galibiyet-2 beraberlik seri yakaladı.
İCARDİ'YE ÖZEL TİŞÖRT
İcardi, dün İnstagram hesabından bu görseli paylaşarak, GS Store'da kendisine özel tişörtün satışa çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca göğsünde aslan dövmesi olduğunu hatırlattı.
SACHA BOEY DÖNÜYOR TEK EKSİK ZANİOLO İstanbulspor galibiyetinin ardından sarıkırmızılı futbolculara yaklaşık 400'er bin TL prim ödendi. Florya'da moraller yerinde. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor. Cezası biten Sacha Boey, formasını Leo Dubois'ten geri alacak. Teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'inde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. +3 yerli kuralındaAbdülkerim ve Kerem'i yine solbekte Kazımcan tamamlayacak.