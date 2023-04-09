Şampiyonluğa aç aslanlar!

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın Süper Lig'de 9 maçı kaldı.sarıkırmızılı takımda şampiyonluk havasına girildi. A Takım kadrosunda bulunan 20 futbolcu daha önce en üst seviyede ulusal lig şampiyonluğu görmedi. Yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferlerile kadroda yer almaya devam eden isimlerdenMaçlardan önce takım otobüsündetezahüratı yapılarak motive olunuyor. Muslera, Emre Taşdemir, Yunus ve Gomis ise daha önce Galatasaray'da şampiyonluk tattı.aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi konusunda yönetim endişeli değil. Tedbirsiz sevk olan İcardi'ye sadece para ceza verilmesi bekleniyor. Arjantinli golcüZaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, sözleşmeye performansa bağlı bonus maddeleri koymuştu. Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'yaek ödeme yapılacaktı. Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı kulüp için bu sezon böyle bir ihtimal kalmadı.G.SARAY'IN zor günlerinde ortaya çıkıp takımı kurtaran ismi Bafetimbi Gomis, çalışmaya bir an olsun ara vermiyor. İzin günlerinde bile formunu korumaya gayret eden 37 yaşındaki oyuncu antrenman saatleri dışında da bireysel çalışmalar yapıyor.arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı hemen tedaviye alındı. Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılan Abdülkerim'in alternatifi Kaan Ayhan olacak. 28 yaşındaki Kaan,kazanılan Trabzonspor vekaybedilen Konya maçlarında Nelsson ve Abdülkerim'in yokluğunda ligde forma bulmuştu. KupadakiBaşakşehir yenilgisinde Danimarkalı'nın yerine sahadaydı ve 1 gol attı.