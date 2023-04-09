Şampiyonluğa aç aslanlar!

23. zafer için 9 maçı kalan G.Saray’da Mata, Mertens, Zaniolo, Abdülkerim, Nelsson, Kerem, Boey gibi isimler de kariyerlerinde lig şampiyonluğu görmedi
Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın Süper Lig'de 9 maçı kaldı. 5 galibiyet-4 beraberlikalması halinderakiplerininsonucuna bakmadanmutlu sonaulaşacak sarıkırmızılı takımda şampiyonluk havasına girildi. A Takım kadrosunda bulunan 20 futbolcu daha önce en üst seviyede ulusal lig şampiyonluğu görmedi. Yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferler Adekugbe, Kazımcan, Leo Dubois, Mata,Mertens, Yusuf Demir ve Zaniolo ile kadroda yer almaya devam eden isimlerden Sacha Boey, Berkan, Kerem ve BarışAlper ilk Süper Lig şampiyonluğunuGalatasaray'da yaşamak istiyor.
TEZAHÜRATLI MOTİVASYON
Maçlardan önce takım otobüsünde "Şampiyonluk şarkısıdüşmesin dillerden" tezahüratı yapılarak motive olunuyor. Muslera, Emre Taşdemir, Yunus ve Gomis ise daha önce Galatasaray'da şampiyonluk tattı. İspanya'da Torreira,Norveç'te Midtsjö, Portekiz'deSergio Oliveira,Kosova'da Rashica,Fransa'da İcardi mutlusona ulaştı.
İCARDİ İÇİN İKİ İHTİMAL Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi konusunda yönetim endişeli değil. Tedbirsiz sevk olan İcardi'ye sadece para ceza verilmesi bekleniyor. Arjantinli golcü maç cezası alırsadeğişen talimatlara göre c
ROMA'YA BONUS VERİLMEYECEK NICOLO Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, sözleşmeye performansa bağlı bonus maddeleri koymuştu. Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789bin Euro ek ödeme yapılacaktı. Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı kulüp için bu sezon böyle bir ihtimal kalmadı. Zaniolo, Galatasaray'da kaldığısürece bu madde geçerliolacak.
GOMİS'E DURMAK YOK!
G.SARAY'IN zor günlerinde ortaya çıkıp takımı kurtaran ismi Bafetimbi Gomis, çalışmaya bir an olsun ara vermiyor. İzin günlerinde bile formunu korumaya gayret eden 37 yaşındaki oyuncu antrenman saatleri dışında da bireysel çalışmalar yapıyor. Bu sezon ligde 8 gol atan deneyimlisantrfor dün de akşam idmanı öncesinde sabahsaatlerinde antrenman yaparken sosyal medyadanda bu anların fotoğrafını paylaştı.
ABDÜLKERİM'İNYERİNE KAAN SOL arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı hemen tedaviye alındı. Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılan Abdülkerim'in alternatifi Kaan Ayhan olacak. 28 yaşındaki Kaan, 2-1 kazanılan Trabzonspor ve 2-1 kaybedilen Konya maçlarında Nelsson ve Abdülkerim'in yokluğunda ligde forma bulmuştu. Kupadaki 3-2'lik Başakşehir yenilgisinde Danimarkalı'nın yerine sahadaydı ve 1 gol attı.