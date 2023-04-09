Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şampiyonluğa aç aslanlar!
Giriş Tarihi: 9.4.2023

Şampiyonluğa aç aslanlar!

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluğa aç aslanlar!

23. zafer için 9 maçı kalan G.Saray’da Mata, Mertens, Zaniolo, Abdülkerim, Nelsson, Kerem, Boey gibi isimler de kariyerlerinde lig şampiyonluğu görmedi

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'ın Süper Lig'de 9 maçı kaldı. 5 galibiyet-4 beraberlik alması halinde rakiplerinin sonucuna bakmadan mutlu sona ulaşacak sarıkırmızılı takımda şampiyonluk havasına girildi. A Takım kadrosunda bulunan 20 futbolcu daha önce en üst seviyede ulusal lig şampiyonluğu görmedi. Yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz, stoperler Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Ross, altyapıdan çıkan Emin Bayram, Hamza Akman ve Baran Aksaka, yeni transferler Adekugbe, Kazımcan, Leo Dubois, Mata, Mertens, Yusuf Demir ve Zaniolo ile kadroda yer almaya devam eden isimlerden Sacha Boey, Berkan, Kerem ve Barış Alper ilk Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşamak istiyor.

TEZAHÜRATLI MOTİVASYON
Maçlardan önce takım otobüsünde "Şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden" tezahüratı yapılarak motive olunuyor. Muslera, Emre Taşdemir, Yunus ve Gomis ise daha önce Galatasaray'da şampiyonluk tattı. İspanya'da Torreira, Norveç'te Midtsjö, Portekiz'de Sergio Oliveira, Kosova'da Rashica, Fransa'da İcardi mutlu sona ulaştı.



İCARDİ İÇİN İKİ İHTİMAL
Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi konusunda yönetim endişeli değil. Tedbirsiz sevk olan İcardi'ye sadece para ceza verilmesi bekleniyor. Arjantinli golcü maç cezası alırsa değişen talimatlara göre c

ROMA'YA BONUS VERİLMEYECEK
NICOLO Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, sözleşmeye performansa bağlı bonus maddeleri koymuştu. Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789 bin Euro ek ödeme yapılacaktı. Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılı kulüp için bu sezon böyle bir ihtimal kalmadı. Zaniolo, Galatasaray'da kaldığı sürece bu madde geçerli olacak.

GOMİS'E DURMAK YOK!
G.SARAY'IN zor günlerinde ortaya çıkıp takımı kurtaran ismi Bafetimbi Gomis, çalışmaya bir an olsun ara vermiyor. İzin günlerinde bile formunu korumaya gayret eden 37 yaşındaki oyuncu antrenman saatleri dışında da bireysel çalışmalar yapıyor. Bu sezon ligde 8 gol atan deneyimli santrfor dün de akşam idmanı öncesinde sabah saatlerinde antrenman yaparken sosyal medyadan da bu anların fotoğrafını paylaştı.

ABDÜLKERİM'İN YERİNE KAAN
SOL arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı hemen tedaviye alındı. Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılan Abdülkerim'in alternatifi Kaan Ayhan olacak. 28 yaşındaki Kaan, 2-1 kazanılan Trabzonspor ve 2-1 kaybedilen Konya maçlarında Nelsson ve Abdülkerim'in yokluğunda ligde forma bulmuştu. Kupadaki 3-2'lik Başakşehir yenilgisinde Danimarkalı'nın yerine sahadaydı ve 1 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! "Yine başa mı döndük?"
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ODTÜ’deki skandal sınav kararına soruşturma: Başörtülü öğrencilere '28 Şubat' uygulaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluğa aç aslanlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA