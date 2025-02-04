Şampiyonluğa inanıyor!

Dries ağabey ile golü çalıştıkile

Attığı golle 3 puanı getiren isim olan Ahmed Kutucu, büyük oyuncularla oynamanın kendisini de geliştireceğini söyledi. Golünü Mertens ile antrenmanda çalıştığını aktaran Ahmed şöyle devam etti: "Dries ağabeyim ile idmanda bunu çalışmıştık. Ben maç sırasında da verme dedim ama o verdi. Çok mutluyum."



Türkiye'nin en iyi takımıyız!

Davinson Sanchez galibiyeti şöyle yorumladı: "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız. Morata'yı daha önce tanıyordum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar."





Durdurulamıyor!

Bu sezon en fazla duran toptan gol bulan takım olan G.Saray bir kez daha aynı taktikle ağları sarstı. Cimbom, Mertens-Ahmed Kutucu ortaklığında korner organizasyonu ile fileleri havalandırıp 22. duran top golüne imza attı.

Kerem'den sonra ilk!

G.Antep filelerini sarsan Ahmed Kutucu, Kerem Aktürkoğlu'nun Şubat 2021'de Kasımpaşa maçındaki skorunun ardından, G.Saray'da ilk 11'de başladığı ilk maçta gol atan ilk yerli oldu.

Deplasmanda dev seri

Geçen sezondan bu yana son 22 deplasman maçında G.Saray hiç kayıp yaşamadı. Aslan, 19 galibiyet ve 3 beraberlik alırken en uzunu ise Şubat 1998 ile Nisan 2000 arasındaki 40 maçlık dış saha serisi.





Morata maçtan sonra coştu

İstanbul'a geldikten kısa süre sonra G.Antep'e giderek takıma katılan Alvaro Morata dün de önce kulübede, sonra sahadaydı. İspanyol oyuncu 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Maç sonu da kutlamalarda en öndeydi. İşte Morata'nın istatistikleri:





2 kritik karar

MAÇIN iki kritik kararı dikkat çekti. İlkinde ilk yarıda kaleci Muslera'dan seken top, hemen önündeki Davinson Sanchez'in eline geldi. G.Antep penaltı beklerken devam kararı çıktı. Diğer tartışmalı karar ise orta sahada yaşandı. Torreira ile Lungoyi ikili mücadeleye girerken G.Antepli oyuncu, eliyle Torreira'ya müdahalede bulundu. Hakem tersine düdük çalıp Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. Kart, Lungoyi'ye çıksaydı ikinci sarıdan kırmızıya dönecekti.