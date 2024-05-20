Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz
Giriş Tarihi: 20.5.2024

Şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz

“Ben de oyuncularım da çok kötüydü. Bu tür kazalar oluyor . İnşallah şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz. Önümüzdeki hafta çok daha iyisini yapacağız. Futbolcularıma güveniyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 11'e 11'ken kötü olduklarını, 11'e 10'luk bölümde de kapanan rakibi açamadıklarını söyledi. 50 yaşındaki hoca şöyle devam etti: "Pozisyon üretemedik, bireysel yeteneklerimizi kullanamadık. Oyuncu da tabii ki maç öncesi, 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Ancak hafta içi yapılan idmanlarda hiçbir futbolcumuzdan bunu görmedik. Kendimi de koyarım, takımı da koyarım, hiçbirimizin performansı iyi değildi. Futbolcular ve ben son haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah şampiyonluğu Konya'da ilan edeceğiz. Takımımıza güveniyorum, bu tür kazalar oluyor. Ana hedefimiz ligi zirvede bitirmekti, bu da bize ders oldu. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzdeki hafta çok daha iyisini yaparak hedefimize ulaşacağız."

Sneijder tribündeydi
G.Saray'ın unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fenerbahçe derbisine davet edildi. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelen Sneijder, G.Saray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaştı ve üçlü çektirdi. Hollandalı, tribünde kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. G.Saray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı gösteren eski futbolcu, 2014-15'te sarı-kırmızılıların F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle akıllarda yer etmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA