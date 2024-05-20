Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 11'e 11'ken kötü olduklarını, 11'e 10'luk bölümde de kapanan rakibi açamadıklarını söyledi
. 50 yaşındaki hoca
şöyle devam etti: "Pozisyon üretemedik, bireysel yeteneklerimizi
kullanamadık. Oyuncu da tabii ki maç öncesi, 'Bu
iş bitti' gibi düşünebiliyor. Ancak hafta içi yapılan idmanlarda hiçbir futbolcumuzdan bunu görmedik.
Kendimi de
koyarım, takımı da koyarım, hiçbirimizin performansı iyi
değildi. Futbolcular ve ben son haftada elimizden gelenin
en iyisini yapacağız. İnşallah şampiyonluğu Konya'da ilan
edeceğiz. Takımımıza güveniyorum, bu tür kazalar oluyor.
Ana hedefimiz ligi zirvede bitirmekti, bu da bize ders oldu.
Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzdeki
hafta çok daha iyisini yaparak hedefimize ulaşacağız."
Sneijder tribündeydi
G.Saray'ın
unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fenerbahçe derbisine davet edildi. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelen Sneijder, G.Saray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaştı ve üçlü çektirdi. Hollandalı, tribünde kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. G.Saray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı gösteren eski futbolcu, 2014-15'te sarı-kırmızılıların F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle akıllarda yer etmişti.