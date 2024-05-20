Şampiyonluğu Konya’da ilan edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,. 50 yaşındaki hocaşöyle devam etti: "Pozisyon üretemedik, bireysel yeteneklerimizikullanamadık. Oyuncu da tabii ki maç öncesi, 'Buiş bitti' gibi düşünebiliyor.Kendimi dekoyarım, takımı da koyarım, hiçbirimizin performansı iyideğildi. Futbolcular ve ben son haftada elimizden geleninen iyisini yapacağız. İnşallah şampiyonluğu Konya'da ilanedeceğiz.Ana hedefimiz ligi zirvede bitirmekti, bu da bize ders oldu.Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzdekihafta çok daha iyisini yaparak hedefimize ulaşacağız."unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fenerbahçe derbisine davet edildi. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelen Sneijder, G.Saray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaştı ve üçlü çektirdi. Hollandalı, tribünde kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. G.Saray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı gösteren eski futbolcu, 2014-15'te sarı-kırmızılıların F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle akıllarda yer etmişti.