Şampiyonluğun yolu Beşiktaş’tan geçiyor!

Ligde 3 haftalık kötü gidişe Karagümrük karşısındadiyen Galatasaray derbiyi düşünmeye başladı. Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak sarıkırmızılı takım, dev maçı kazanıp camiayı şampiyonluk havasına sokmanın planlarını yapıyor.1997'den sonra 11 defa şampiyon olan Galatasaray, ligde mutlu sona ulaştığı bu 11 sezonda iç sahada oynadığı Beşiktaş derbilerini kazanmasını bildi. Siyah-beyazlı ezeli rakibine şampiyon olduğu sezonlarda fire vermeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.lanyaspor maçında tartışmalı bir kırmızı kart gören Sacha Boey, cezasını Karagümrük deplasmanında çekti. Beşiktaş derbisiyle takıma dönecek Boey'in forması artık garanti değil. Teknik direktör Okan Buruk, 2-0 kazanılan Karagümrük maçında gerçek yeri sağ bekte oynayan Leo Dubois'in performansından memnun kaldı.Leo Dubois ve Sacha Boey'in idman performanslarına göre Beşiktaş 11'i belli olacak.GALATASARAY Yönetimi, Alanyaspor maçından bloke cezası alan 24 bin taraftarın koltuğunu Beşiktaş derbisinde boş bırakmamak için düğmeye bastı.Ayrıca taraftarlar da sosyal medyada '90 dakika susmak yok' mesajı ile birbirlerini motive ediyor.Karagümrük maçını cuma günü oynayan Galatasaray dünü izinli geçirdi. Geçtiğimiz hafta ara vermeden çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün başlıyor.