Şampiyonluk için Gomis’i affedin

Karagümrük'e 2 puan kaybeden Galatasaray'da gündemin ana maddesi Bafetimbi Gomis oldu. Kriz beş gün sonunda çözüldü ve Fransız golcünün özrü affedilmesini sağladı. İşte perde arkasında yaşananlar… Gomis, Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozuldu vediyerek Okan Buruk'a rest çekti.Fransız golcü, Karagümrük maçında kadroya alınmadı. 3-3 biten mücadelenin ardından Buruk, Gomis'le yaşadıkları diyaloğu kamuoyuna anlattı.Başta Muslera ve Kerem olmak üzere arkadaşları, Gomis'ten takıma dönmesini bekledi.Teknik heyet ile yönetim cephesindegörüşü ağır bastı. 37 yaşındaki yıldız, taraftara açık olarak yapılacak yarınki antrenmanda da yer alacak.G.Saray'daki Gomis krizi, oyuncunun da özür dilemesiyle çözüldü? Süreci nasıl yorumluyorsunuz?Melo-Riera sonrası unutulmasınİKİ önemli atasözü vardır:Aile, kralların bile giremediği güçlü bir kaledirBaş kırılır fes içinde, kol kırılır yen içinde. G.Saraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Gomis bir araya gelerek aile içindeki anlaşmazlığı tatlıya bağladılar. İki kaptan Muslera ile Kerem, yönetime gidip Gomis'in tüm takımadediğini ilettiler. Herkes bir adım attı. Özellikle Başkan Özbek, Timur, Gomis ve Buruk dörtlüsü bir araya geldiklerinde ifadelerin yanlış anlaşıldığını dile getirdiler. Hatırlatayım; şampiyonluğa giderken G.Saray'da geçmişte Melo ve Riera olayı yaşanmış, medya köpürtmüş ama Fatih Terim ile yönetim, sorunu çözmüş, barış sağlanmış G.Saray da şampiyon olmuştu. Şampiyonluk yarışı sırasında yaşanan Gomis olayını futbolcuların isteği ile hareket eden yönetim veKontratında hep oynar mı yazıyorGALATASARAY, Gomis'in babasının çiftliği değil. Kontratındamı yazıyor! Okan Buruk'un tercihlerine de itiraz etmesi şaşırtıcı değil, 2018 yılında dadiye yönetimin kafasını şişirmiş ve suçu Galatasaray'a atıp gitmişti. Okan Buruk sezon başından beri X'i Y'yi oynatamıyorum, üzülüyorum" diyor. Her seferinde "Sen rakiplerini üzmek için o koltuktasın. Bu kadar iyi adam olmaya gerek yok" dedim. Buyurun işte, 37 yaşında adamın kaprisleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Alanyaspor maçında Barış Alper'in oyuna girmesi doğruydu, Gomis'in 45 dakikalık kondisyonu bile yok. İcardi'nin dinlendirileceği maçtan iki gün önce gelip "Ben sezon sonuna kadar yokum" diyen adam elbette ki özür dilemeli. Galatasaray kendi içinde konuyu kapatmış olabilir. Gomis'in de kontratı bitiyor. Ama bir gerçek var ki düne kadar taraftarın çok sevdiği Gomis için bence artık tribünlerder geçer.Gomis'i idare etmek çok zordurGOMIS, sarı-kırmızılı ekibin sezon başında ligde tutunabilmesinin en önemli faktörüydü.Bu demektir ki Gomis, belirleyici bir oyuncu. Böyle bir karakteri doğru anlamak lazım. Elbette profesyonellikte, "Ben oynarım-oynamam" gibi bir davranışın yeri yok ama o kendi açısından "Bunları yapan bir oyuncu olarak İcardi yokken ben sahada olmalıyım" diye düşünebilir.Ama teknik adamlar açısından durum farklı. Onlar oynadıkları maçı kazanmak istiyorlar. Ona göre taktik düşünceleri var.Şu anda herkes kendi tarafından bakıyor. Ama finalinde ne olursa olsun oyuncular hiçbir zaman kulübün üzerine çıkmamalı.Burada geri adım atması gereken biri varsa o da Gomis'ti. O da af dileyerek doğru olanı yaptı.