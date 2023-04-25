Şampiyonluk için Gomis’i affedin

Başta Muslera ve Kerem olmak üzere takım arkadaşları 37 yaşındaki yıldızın dönmesini istedi. Okan Buruk’un da onayını alan yönetim, Gomis’i affetti
Karagümrük'e 2 puan kaybeden Galatasaray'da gündemin ana maddesi Bafetimbi Gomis oldu. Kriz beş gün sonunda çözüldü ve Fransız golcünün özrü affedilmesini sağladı. İşte perde arkasında yaşananlar… Gomis, Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozuldu ve "Ben üçüncü tercih olamam. Artık oynamakistemiyorum" diyerek Okan Buruk'a rest çekti.
Fransız golcü, Karagümrük maçında kadroya alınmadı. 3-3 biten mücadelenin ardından Buruk, Gomis'le yaşadıkları diyaloğu kamuoyuna anlattı. Yönetim cephesi sözleşme feshetmeyehazırdı ancak devreye futbolcular girdi. Başta Muslera ve Kerem olmak üzere arkadaşları, Gomis'ten takıma dönmesini bekledi. Dünkü idmana alınmayan Gomis pişmanoldu ve önce hocasından ardındanbaşkan Dursun Özbek'ten özür diledi. Teknik heyet ile yönetim cephesinde "Şampiyonlukiçin affedelim" görüşü ağır bastı. 37 yaşındaki yıldız, taraftara açık olarak yapılacak yarınki antrenmanda da yer alacak.
GÜNÜN SORUSU:
G.Saray'daki Gomis krizi, oyuncunun da özür dilemesiyle çözüldü? Süreci nasıl yorumluyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN
Melo-Riera sonrası unutulmasın
İKİ önemli atasözü vardır: 1- Aile, kralların bile giremediği güçlü bir kaledir 2- Baş kırılır fes içinde, kol kırılır yen içinde. G.Saraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Gomis bir araya gelerek aile içindeki anlaşmazlığı tatlıya bağladılar. İki kaptan Muslera ile Kerem, yönetime gidip Gomis'in tüm takıma "Yanlış yaptım,hatalıyım" dediğini ilettiler. Herkes bir adım attı. Özellikle Başkan Özbek, Timur, Gomis ve Buruk dörtlüsü bir araya geldiklerinde ifadelerin yanlış anlaşıldığını dile getirdiler. Hatırlatayım; şampiyonluğa giderken G.Saray'da geçmişte Melo ve Riera olayı yaşanmış, medya köpürtmüş ama Fatih Terim ile yönetim, sorunu çözmüş, barış sağlanmış G.Saray da şampiyon olmuştu. Şampiyonluk yarışı sırasında yaşanan Gomis olayını futbolcuların isteği ile hareket eden yönetim ve teknik heyetin ılımlıortamda tatlıya bağlamasıG.Saray'a güçverecektir.
BÜLENT TIMURLENK
Kontratında hep oynar mı yazıyor
GALATASARAY, Gomis'in babasının çiftliği değil. Kontratında "İcardi oynamazsa Gomisoynar" mı yazıyor! Okan Buruk'un tercihlerine de itiraz etmesi şaşırtıcı değil, 2018 yılında da "29 gol attım, zamisterim" diye yönetimin kafasını şişirmiş ve suçu Galatasaray'a atıp gitmişti. Okan Buruk sezon başından beri X'i Y'yi oynatamıyorum, üzülüyorum" diyor. Her seferinde "Sen rakiplerini üzmek için o koltuktasın. Bu kadar iyi adam olmaya gerek yok" dedim. Buyurun işte, 37 yaşında adamın kaprisleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Alanyaspor maçında Barış Alper'in oyuna girmesi doğruydu, Gomis'in 45 dakikalık kondisyonu bile yok. İcardi'nin dinlendirileceği maçtan iki gün önce gelip "Ben sezon sonuna kadar yokum" diyen adam elbette ki özür dilemeli. Galatasaray kendi içinde konuyu kapatmış olabilir. Gomis'in de kontratı bitiyor. Ama bir gerçek var ki düne kadar taraftarın çok sevdiği Gomis için bence artık tribünler "Sen de herkesgibisin" der geçer.
ALİ GÜLTİKEN
Gomis'i idare etmek çok zordur
GOMIS, sarı-kırmızılı ekibin sezon başında ligde tutunabilmesinin en önemli faktörüydü. Galatasaray'ın skor olarak1-0 kazandığı maçlarda İcardigelene kadar Gomis'in imzasınıgördük. Bu demektir ki Gomis, belirleyici bir oyuncu. Böyle bir karakteri doğru anlamak lazım. Elbette profesyonellikte, "Ben oynarım-oynamam" gibi bir davranışın yeri yok ama o kendi açısından "Bunları yapan bir oyuncu olarak İcardi yokken ben sahada olmalıyım" diye düşünebilir. Bu tür oyuncularınyaşı ne olursaolsun mutlaka oynamak gibibir beklentileri var. Ama teknik adamlar açısından durum farklı. Onlar oynadıkları maçı kazanmak istiyorlar. Ona göre taktik düşünceleri var. Bu tür krizdönemlerinde daha yumuşakgeçişler olabilir. Şu anda herkes kendi tarafından bakıyor. Ama finalinde ne olursa olsun oyuncular hiçbir zaman kulübün üzerine çıkmamalı. Teknik adamıniradesine de saygı duyulmalı. Burada geri adım atması gereken biri varsa o da Gomis'ti. O da af dileyerek doğru olanı yaptı.