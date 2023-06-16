Şampiyonluk sevgi iklimiyle geldi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mutlu sonla biten zorlu maratonun kritik anlarını'a anlattı. Özbek, kulüp tarihinin 23. şampiyonluğunun önemini şu sözlerle ifade etti:Arkadaşlarımla beraber yapılan çalışma neticesinde bu büyük başarıyı elde ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Görüyorum ki taraftarımız çok mutlu, onları böyle görmek benim keyfimi de iyice artırıyor."Başkan Özbek, Galatasaray'daki iç barışı nasıl sağladığını, küskünleri nasıl barıştırdığını da şöyle ifade etti:Hepimizin amacı aynı. Galatasaray şampiyon olsun, Galatasaray finansal zorluklardan çıksın… Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırmak istiyoruz. İlk günden itibaren hep bunu söyledik. Adnan Polat, 11 senedir kulübe gelmiyordu. Dedim ki,İçeride oynadığımız her maça geldi. Onun geldiği 15 maçı da kazandık. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zordu.""SACHAdediğimizBaşkan, "Teklifalan oyuncularımız varama satmayı düşündüğümüzoyuncu şu anyok. Biz takımı muhafazaetmeyi düşünüyoruzancak düşüncemizin çoküstünde bir teklif gelirsesatış yapabiliriz. BizŞampiyonlar Ligi'ndeoynayacağız, oturmuşbir takımımız var.Enteresan teklifler olursasatabiliriz.şeklindeyanıt verdi.utboldaki gergin görüntünün Kulüpler Birliği toplantılarında olmadığını, Kulüpler Birliği'nde menfaat birliği olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Özbek,dedi. "Galatasaray'ımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz" diyen Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: ""Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş, Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyleBaşkan Dursun Özbek,aracılığıyla taraftarlara mesaj gönderdi:'Seneye de maçları keyifle izleyeceksiniz"sorusunuyönelttiğimiz G.Saray Kulübü Başkan DursunÖzbek, "Galatasaray her zaman başarıya odaklıdır.Dolayısıyla önümüzdeki sene de şampiyonluğunen büyük adayı Galatasaray. Çünkü" yanıtını verdi.