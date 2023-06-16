Şampiyonluk sevgi iklimiyle geldi!

"Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırarak yola başladık. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zordu..." "Arkadaşlarımla beraber yapılan çalışma neticesinde Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluk Galatasaray'a nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mutlu sonla biten zorlu maratonun kritik anlarını SABAHSpor'a anlattı. Özbek, kulüp tarihinin 23. şampiyonluğunun önemini şu sözlerle ifade etti: "Cumhuriyetin100. yılındaki bu şampiyonlukGalatasaray için çok önemliydi.Seçildiğimiz günden itibarenhep bunu söyledik. Arkadaşlarımla beraber yapılan çalışma neticesinde bu büyük başarıyı elde ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolcularıma, teknik kadroma,yönetimime ve tabi kitaraftarlarımıza… Bizi hiç yalnızbırakmadılar. Hep yanımızdaoldular. Görüyorum ki taraftarımız çok mutlu, onları böyle görmek benim keyfimi de iyice artırıyor."
CAMİADA ARTIK KİMSE KÜS DEĞİL
Başkan Özbek, Galatasaray'daki iç barışı nasıl sağladığını, küskünleri nasıl barıştırdığını da şöyle ifade etti: "Bu senekibaşarının sırrı; camianın içinegetirdiğimiz sevgi iklimi. Hepimizin amacı aynı. Galatasaray şampiyon olsun, Galatasaray finansal zorluklardan çıksın… Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırmak istiyoruz. İlk günden itibaren hep bunu söyledik. Adnan Polat, 11 senedir kulübe gelmiyordu. Dedim ki, "Hayır, geleceksin kardeşim…" İçeride oynadığımız her maça geldi. Onun geldiği 15 maçı da kazandık. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zordu."
DEVLER LİGİ İÇİN KADRO KORUNACAK
"SACHA Boey, VictorNelsson ve NicoloZaniolo gibi oyuncularıngeleceği ne olacak" dediğimizBaşkan, "Teklifalan oyuncularımız varama satmayı düşündüğümüzoyuncu şu anyok. Biz takımı muhafazaetmeyi düşünüyoruzancak düşüncemizin çoküstünde bir teklif gelirsesatış yapabiliriz. BizŞampiyonlar Ligi'ndeoynayacağız, oturmuşbir takımımız var.Enteresan teklifler olursasatabiliriz. Bu tip A,B, C planlarını dikkatealarak çalışmalarımızısürdürüyoruz" şeklindeyanıt verdi.
ÇOCUKLARINIZ VE TORUNLARINIZG.SARAY'LA GURUR DUYACAK Futboldaki gergin görüntünün Kulüpler Birliği toplantılarında olmadığını, Kulüpler Birliği'nde menfaat birliği olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Özbek, "Ali Koç ile en son bundan öncekiKulüpler Birliği Vakfı toplantısındabir araya geldik.Kulüpler Birliği'ndeki atmosferfena değil. Orada tartışmaolmuyor, menfaatler aynı olduğuiçin… Dışarıdaki görüntü,Kulüpler Birliği'nde yok.Oradaki hava farklı, menfaat birliğivar" dedi. "Galatasaray'ımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz" diyen Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Camianın desteğiyle ve birlikteçalışarak Galatasaray'ı çocuklarımızave torunlarımıza gururduyduğumuz birşekilde bırakacağımızayürekten inanıyorum.Sırada kurucumuzAli Sami Yen'in koyduğuhedef, yani Türk olmayantakımları yenmek var.Yaşasın Galatasaray. Bu sezonAvrupa'da Devler Ligi'nde başarılıolmak için her şeyi yapacağız.Hep yanımızda olun."
KULÜBÜN 25-30 SENESİNİ KURTARACAĞIZ
"Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş, Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyle Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgazyapılıyor. Florya'dan çıkmamız lazım ki orası da devreyegirsin. Eğer iyi oyuncu yetiştirmek istiyorsakbu tesisleşmekten geçiyor. Bir sene futbolda,bir sene basketbolda iyisin, bir sene değilsingibi olmaması lazım. Bunun devamlıolması lazım. Bu da ancak iyi tesislerleolabilir."
BU SEZON DA KUPA BİZİM
Başkan Dursun Özbek, SABAH Sporaracılığıyla taraftarlara mesaj gönderdi:'Seneye de maçları keyifle izleyeceksiniz" "Son yıllarda Süper Lig'de şampiyon olantakımların, ertesi sezon yaşadığı sorunlarıGalatasaray da yaşar mı? Nasıl önlemleralacaksınız.. Planlarınız neler? " sorusunuyönelttiğimiz G.Saray Kulübü Başkan DursunÖzbek, "Galatasaray her zaman başarıya odaklıdır.Dolayısıyla önümüzdeki sene de şampiyonluğunen büyük adayı Galatasaray. Çünküoturmuş bir takımımız var. Eksiklerimiz devar ama eksiklerimizin giderilmesiyle taraftarakeyif veren bir takım yaratmak için elimizdengeleni yapıyoruz. Taraftarlarımız önümüzdekisezon da çok keyifli bir Galatasarayizleyecek. Önümüzdeki sene de Galatasarayşampiyon olur. Yine iddialız. Hep iddialı olacağız.Mayıslar bizimdir" yanıtını verdi.