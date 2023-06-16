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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Şampiyonluk sevgi iklimiyle geldi!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
Şampiyonluk sevgi iklimiyle geldi!

"Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırarak yola başladık. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zordu..." "Arkadaşlarımla beraber yapılan çalışma neticesinde Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluk Galatasaray'a nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mutlu sonla biten zorlu maratonun kritik anlarını SABAH Spor'a anlattı. Özbek, kulüp tarihinin 23. şampiyonluğunun önemini şu sözlerle ifade etti: "Cumhuriyetin 100. yılındaki bu şampiyonluk Galatasaray için çok önemliydi. Seçildiğimiz günden itibaren hep bunu söyledik. Arkadaşlarımla beraber yapılan çalışma neticesinde bu büyük başarıyı elde ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolcularıma, teknik kadroma, yönetimime ve tabi ki taraftarlarımıza… Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hep yanımızda oldular. Görüyorum ki taraftarımız çok mutlu, onları böyle görmek benim keyfimi de iyice artırıyor."




CAMİADA ARTIK KİMSE KÜS DEĞİL
Başkan Özbek, Galatasaray'daki iç barışı nasıl sağladığını, küskünleri nasıl barıştırdığını da şöyle ifade etti: "Bu seneki başarının sırrı; camianın içine getirdiğimiz sevgi iklimi. Hepimizin amacı aynı. Galatasaray şampiyon olsun, Galatasaray finansal zorluklardan çıksın… Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırmak istiyoruz. İlk günden itibaren hep bunu söyledik. Adnan Polat, 11 senedir kulübe gelmiyordu. Dedim ki, "Hayır, geleceksin kardeşim…" İçeride oynadığımız her maça geldi. Onun geldiği 15 maçı da kazandık. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zordu."

DEVLER LİGİ İÇİN KADRO KORUNACAK
"SACHA Boey, Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo gibi oyuncuların geleceği ne olacak" dediğimiz Başkan, "Teklif alan oyuncularımız var ama satmayı düşündüğümüz oyuncu şu an yok. Biz takımı muhafaza etmeyi düşünüyoruz ancak düşüncemizin çok üstünde bir teklif gelirse satış yapabiliriz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, oturmuş bir takımımız var. Enteresan teklifler olursa satabiliriz. Bu tip A, B, C planlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde yanıt verdi.




ÇOCUKLARINIZ VE TORUNLARINIZ G.SARAY'LA GURUR DUYACAK
Futboldaki gergin görüntünün Kulüpler Birliği toplantılarında olmadığını, Kulüpler Birliği'nde menfaat birliği olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Özbek, "Ali Koç ile en son bundan önceki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bir araya geldik. Kulüpler Birliği'ndeki atmosfer fena değil. Orada tartışma olmuyor, menfaatler aynı olduğu için… Dışarıdaki görüntü, Kulüpler Birliği'nde yok. Oradaki hava farklı, menfaat birliği var" dedi. "Galatasaray'ımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz" diyen Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Camianın desteğiyle ve birlikte çalışarak Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek var. Yaşasın Galatasaray. Bu sezon Avrupa'da Devler Ligi'nde başarılı olmak için her şeyi yapacağız. Hep yanımızda olun."

KULÜBÜN 25-30 SENESİNİ KURTARACAĞIZ
"Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş, Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyle Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz yapılıyor. Florya'dan çıkmamız lazım ki orası da devreye girsin. Eğer iyi oyuncu yetiştirmek istiyorsak bu tesisleşmekten geçiyor. Bir sene futbolda, bir sene basketbolda iyisin, bir sene değilsin gibi olmaması lazım. Bunun devamlı olması lazım. Bu da ancak iyi tesislerle olabilir."

BU SEZON DA KUPA BİZİM
Başkan Dursun Özbek, SABAH Spor aracılığıyla taraftarlara mesaj gönderdi: 'Seneye de maçları keyifle izleyeceksiniz"
"Son yıllarda Süper Lig'de şampiyon olan takımların, ertesi sezon yaşadığı sorunları Galatasaray da yaşar mı? Nasıl önlemler alacaksınız.. Planlarınız neler? " sorusunu yönelttiğimiz G.Saray Kulübü Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray her zaman başarıya odaklıdır. Dolayısıyla önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Çünkü oturmuş bir takımımız var. Eksiklerimiz de var ama eksiklerimizin giderilmesiyle taraftara keyif veren bir takım yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız önümüzdeki sezon da çok keyifli bir Galatasaray izleyecek. Önümüzdeki sene de Galatasaray şampiyon olur. Yine iddialız. Hep iddialı olacağız. Mayıslar bizimdir" yanıtını verdi.

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Şampiyonluk sevgi iklimiyle geldi!
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