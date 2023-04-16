Şampiyonluk şifresi %85.7

Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta daha çok yaklaşanSarı-kırmızılı takımın tribünüyle bütünleştiği maçlar mutlu sonla bitiyor ve ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor. İşte rakamlarla detaylar: Süper Lig'de evinde üst üste 10. kez gülen Galatasaray'ın Nef Stadyumu karnesinde 12 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyet yazıyor.52 bin 500 kapasiteli Nef Stadyumu'nda 45 bin taraftar ortalaması yakalayan sarı- kırmızılı kulüp, yüzdeoranı ile bu alanda da zirvede yer alıyor.Aslantepe'de rakip tanımayan Galatasaray'ın evinde 4 maçı kaldı. Sırasıylaağırlayacak sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi maç boyunca susmayan coşkulu taraftarı.KAYSERİ maçındaki frikik golü ile mücadeleye damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, aylardır yaptığı frikik çalışmalarının meyvesini topladı.sisteminin tesislere gelmesi ile birlikte 24 yaşındaki oyuncunun da mesaisi artarken yaptığı pratikleri bu kez maçta gole çevirdi.Danimarkalı stoperin sahaya çıktığı 17 resmi maçta da G.Saray kazandıKONYA'DA cezalı olan Nelsson, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir eşleşmesinde dinlendirilmişti. G.Saray, Danimarkalı yıldızın oynamadığı iki maçı da kaybetmişti. Sarıkırmızılılar, Danimarkalı stoperin sahada olduğu son 17 resmi maçı ise kazandı. Nelsson ve Abdülkerim birlikteve maç başına gol yeme oranıoldu. Süper ikilinin bozulduğu 10 maçta Galatasaray 10 gol yerken oranı 1'e yükseldi. Ligde 13 hafta kalesini gole kapatan Aslan'da bu karşılaşmalarıntandemi Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı oluşturdu.FRANSA, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardından Hollanda kulüpleri de Aslan'ı takip etmeye başladı. Ajax cephesi, yöneticisi Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi. Hollanda ekibi, başta Kerem olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı