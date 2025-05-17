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Giriş Tarihi: 17.5.2025

Şampiyonluk şöleni yine Florya’da!

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne Kayserispor maçı sonrasında kutlama ile veda edip Yenikapı’da zafer geçidi yapacak

Şampiyonluk şöleni yine Florya’da!

5. yıldızı takmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kutlama hazırlıkları da sürüyor. İşte yönetimin 25. şampiyonluk sonrası yol haritası:

1-KAYSERİSPOR maçında şampiyonluğa ulaşılırsa 90 dakikanın ardından RAMS Park'ta saha içinde kısa bir kutlama olacak.

2-TEKNİK heyet ve oyuncular, Kayserispor maçının ardından pazar akşamı Florya'nın yolunu tutacak. Metin Oktay Tesisleri'nin kapısı taraftara açılacak ve Florya'da son kez şampiyonluk kutlanacak.

3-YENİKAPI'DA kutlama için izin başvurusu yapılacak. Göztepe deplasmanının ardından Yenikapı organizasyonu planlanıyor.

4-BAŞAKŞEHİR ile oynanacak son iç saha maçının ardından ise şampiyonluk kupası kaldırılacak.

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Şampiyonluk şöleni yine Florya’da!
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