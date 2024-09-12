‘Şampiyonluktan şüpheniz olmasın!’

GSYİAD'ın davetlisi olarak dün kahvaltıya katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iddiaları açıklamalarıyla dikkat çekti. Buruk, "Başarılı olduğunuzda ne kadar övgü alıyorsanız eleştiri de aynı şekilde olacak. Tabii ki burada sosyal medya ve TV'de farklı şekilde abartanlar var. Bunu doğru bulmuyorum. İnşallah buradaki bu ortamı, tekrar bu mutluluğu, birlikteliği, belki transfer dönemi bittikten sonra daha çok yaymamız gerekiyor. İki sezonu mutlu şekilde bitirdik, tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor.diye konuştu.