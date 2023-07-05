Şampiyonun rakibi Hull City

SARI-KIRMIZILILAR, bugün kamp döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde test niteliği taşıyan müsabakada teknik direktör Okan Buruk'un forvetteda denemesi bekleniyor. Geçen sezon kiralık olarak ayrılan Morutan ve Cicaldau'nun yanı sıra Yusuf Demir de teknik heyetin sahaya süreceği isimlerden olacak.STAT ve forma sponsorlukları ile kasasını dolduran G.Saray, gelirlerini katlamak için yüzünü Devler Ligi'ne çevirdi. Grup aşamasına kalmak için toplam 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, hedefe ulaşırsakatılım bedeli alacak.yayın gelirinin yanı sıra performans bonusları ile birlikte Aslan, Devler Ligi'ne kalması halinde para basacak. G.Saray, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte sağlık sponsorunun da açıklanması sonucu toplamda yıllık 450 milyon TL'lik büyük bir gelire kavuşmuştu...TRANSFERIN gözde isimleri Sacha Boey ve Victor Nelsson, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana katıldı.İngiltere ve İtalya'dan birçok teklif alan ikili, Galatasaray yönetimi tarafından bir sezon daha takımda tutulmaya çalışılıyor. Gelen teklifleri dinleyen sarı-kırmızılı yönetimin ilk tercihi; iki ismin de takımda kalması. Okan Buruk da dün yüksek teklif gelmesi halinde oyuncuların gidebileceğini, her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.