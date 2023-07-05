Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şampiyonun rakibi Hull City
Giriş Tarihi: 5.7.2023

Şampiyonun rakibi Hull City

Şampiyonun rakibi Hull City
SARI-KIRMIZILILAR, bugün kamp döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi eleme maçları öncesinde test niteliği taşıyan müsabakada teknik direktör Okan Buruk'un forvette Zaniolo, Barış Alper Yılmaz ve Eren Aydın'ı da denemesi bekleniyor. Geçen sezon kiralık olarak ayrılan Morutan ve Cicaldau'nun yanı sıra Yusuf Demir de teknik heyetin sahaya süreceği isimlerden olacak. Kocaeli Stadı'nda 19.45'te başlayacak mücadele, TV 8'den ekranlara gelecek.

Aslan'ın aklındaki 'dev' gelir
STAT ve forma sponsorlukları ile kasasını dolduran G.Saray, gelirlerini katlamak için yüzünü Devler Ligi'ne çevirdi. Grup aşamasına kalmak için toplam 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, hedefe ulaşırsa 15.6 milyon Euro (442.8 milyon TL) katılım bedeli alacak. 10 milyon Euro (293.9 milyon TL) yayın gelirinin yanı sıra performans bonusları ile birlikte Aslan, Devler Ligi'ne kalması halinde para basacak. G.Saray, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte sağlık sponsorunun da açıklanması sonucu toplamda yıllık 450 milyon TL'lik büyük bir gelire kavuşmuştu...

Nelsson ve Boey geri döndü
TRANSFERIN gözde isimleri Sacha Boey ve Victor Nelsson, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana katıldı. İzinlerini tamamlayan iki oyuncu, takımla çalışmalara başladı. İngiltere ve İtalya'dan birçok teklif alan ikili, Galatasaray yönetimi tarafından bir sezon daha takımda tutulmaya çalışılıyor. Gelen teklifleri dinleyen sarı-kırmızılı yönetimin ilk tercihi; iki ismin de takımda kalması. Okan Buruk da dün yüksek teklif gelmesi halinde oyuncuların gidebileceğini, her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Mescid-i Aksa'da İsrail polisine ders veren genç SABAH'a konuştu: Sizden korkmuyorum dedim
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonun rakibi Hull City
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA