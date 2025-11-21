Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki hafta Gaziantep (2) ve Karagümrük (1) ağlarını havalandırmış ancak sonrasında suskun kalmıştı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen sıradaki Gençlerbirliği ve U.S Gilloise maçlarını kaçıracak. Nijeryalı'nın yokluğunda forvette Barış Alper Yılmaz oynayacak. Son dönemde Galatasaray taraftarının protestosuyla karşılaşan milli futbolcuyu, Osimhen motive etmeye başladı.

ELİNDE ÇATLAK VAR, FEDAKÂRLIK YAPACAK

Takım arkadaşına moral veren Nijeryalı yıldız, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını G.Saray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum'' ifadelerini kullandı. 3 aydır fileleri sarsamayan Barış, ileri uçta başlayacağı Gençlerbirliği maçında gol orucunu bozmaya konsantre oldu. Ayrıca milli futbolcunun yapılan kontrollerde sol elinde çatlak tespit edildi. Fakat Barış'ın fedakârlık yaparak maçta oynayacağı öğrenildi.