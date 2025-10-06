Sane trip atmadı!

Liverpool maçında kulübeden çıkmayan Leroy Sane, Beşiktaş'a karşı da ilk 11'e giremedi.Mauro İcardi'nin aksine yedek kalmayı sorun etmeyen ve maç önü ısınmalara çıkan Alman yıldız, Okan Buruk'un tercihini saygıyla karşıladı. Hocası için takım arkadaşlarına,diyen Sane, milli arada ekstra çalışmalar yapacak.