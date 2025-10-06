Sane trip atmadı!

Liverpool maçında kulübeden çıkmayan Leroy Sane, Beşiktaş'a karşı da ilk 11'e giremedi. Derbinin son 5 dakikasında süre alan 29 yaşındaki sağ kanat için hocası Okan Buruk, "Büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok güveniyorum" dedi.
Mauro İcardi'nin aksine yedek kalmayı sorun etmeyen ve maç önü ısınmalara çıkan Alman yıldız, Okan Buruk'un tercihini saygıyla karşıladı. Hocası için takım arkadaşlarına, "Liverpool kadrosunu bozmak istemedi. Bu kararı anlıyorum"
diyen Sane, milli arada ekstra çalışmalar yapacak.