Sane Zaha olmayacak!

Uğurcan Çakır, Singo ve İlkay Gündoğan'ın performansından memnun Galatasaray'ın, beklentileri henüz karşılamayan tek transferi Leroy Sane oldu. Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Alman yıldızın Galatasaray kariyerine kötü başlamasının altında üç neden yatıyor.

1-BAYERN Münih'le Haziran ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı ve dinlenme fırsatı bulamadan sarı-kırmızılı takıma geldi.

2-YILLARDIR İngiltere-Almanya-ABD üçgeninde yaşayan Sane, Türkiye'ye hemen uyum sağlayamadı.

2 aydır otelde yaşayan Alman oyuncu, İstanbul'daki evini yeni kiraladı. Kızının ABD'deki eğitimini bölmek istemeyen Sane, eşi ve çocuğuna Aralık ayında temelli kavuşacak.

3-MANCHESTER CITY ve Bayern Münih'te de sezonlara iyi başlamayan 29 yaşındaki oyuncu, geç form tutuyor.

Akıllara Zaha ve Ziyech'i getiren Leroy Sane'yi, bu oyunculardan karakteri ayırıyor. Hocası Okan Buruk'un kararlarına saygı duyan Sane, takım arkadaşlarına kendisini sevdirdi ve bir an önce beklenen performansı göstermeye konsantre oldu.



GALATASARAY'A LAF ETTİRMEDİ!

LEROY Sane, izin döneminde Almanya'ya giderken burada da bir festivale katıldı. Yıldız oyuncu, kendisine sözlü olarak sataşan bir Bayern Münih taraftarı ile de tartıştı. Sane ve G.Saray'a yönelik hakaret dolu sözlere tepkisiz kalamayan tecrübeli futbolcu, eski takımı Bayern Münih taraftarı ile tartışırken araya girenler olayın büyümesini engelledi.

SİNGO, TRABZON'A!

BEŞİKTAŞ derbisinde depar attıktan sonra sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Milli takım kadrosundan çıkartılan Singo'nun tedavisine başlandı. Bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Fildişi Sahilli savunmacı için hedef 1 Kasım'daki Trabzonspor derbisi olarak belirlendi. Ligde Başakşehir ve Göztepe ile Avrupa'da Bodo- Glimt maçlarını kaçıracak Singo, Trabzonspor ve Ajax sınavlarına yetiştirilmeye çalışılacak.