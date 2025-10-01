Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Sane’ye dev kesik!
Şampiyonlar Ligi için transfer edilen Alman yıldız, Liverpool maçında yedek kaldı.. Sane daha önce 8 maça da 11’de başlamıştı

Galatasaray'a özelikle Şampiyonlar Ligi için transfer edilen ve düne kadar oynanan 8 resmi maçın tamamına ilk 11'de çıkan Leroy Sane, Liverpool sınavında büyük sürpriz yaşadı. Sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Alman yıldız, ilk kez yedek kulübesinde oturdu. Alanya'da dinlendirdiği Yunus Akgün'le Liverpool maçına başlayan Okan Buruk, formsuz Sane'yi tercih etmedi. Bu arada Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Osimhen, Alanya deplasmanında takıma dönmüş ve 10 dakika süre almıştı. Ağrıları azalan Osimhen, Liverpool sınavı öncesi Okan Buruk'a ilk 11'de başlamaya hazır olduğunu söyledi ve ileri uçta görev aldı.

