Sane’ye dev kesik!

Galatasaray'a özelikle Şampiyonlar Ligi için transfer edilen ve düne kadar oynanan 8 resmi maçın tamamına ilk 11'de çıkan Leroy Sane, Liverpool sınavında büyük sürpriz yaşadı.Alanya'da dinlendirdiği Yunus Akgün'le Liverpool maçına başlayan Okan Buruk, formsuz Sane'yi tercih etmedi. Bu arada Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Osimhen, Alanya deplasmanında takıma dönmüş ve 10 dakika süre almıştı.