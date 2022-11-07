Sarı fırtına İcardı

Yeni saç stili ile çıktığı Beşiktaş derbisinde 3 puanı getiren Tangocu, G.Saray formasıyla kendini buldu
Beşiktaş derbisine attığı iki golle damgasını vuran Mauro İcardi, büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu gösterdi. Geldiği günden beriözel hayatıyla gündemden düşmeyenTangocu, artık futboluylakonuşulmaya başladı. 29 yaşındaki Arjantinli golcü hakkındaki tartışmalar sona ererken, teknik direktörü Okan Buruk da nefes aldı. Alanyaspor maçıyla birlikte İcardi'ye göre bir hücum şablonu belirleyen Buruk, bu süreçte oyuncusuyla özel ilişki kurdu. Yıldız oyuncu izinliolmasına rağmen Arjantin veİtalya'ya yaptığı seyahatlerehocasından onay alarak çıktı. Goller atmaya başlayan ve saha içinde beklenen performansı veren İcardi, G.Saray'da yeniden doğdu.
TÜM BRANŞLARDA KAZANAN ASLAN!
GALATASARAY taraftarının yüzünden bu hafta gülümseme eksik olmadı... Sarı-kırmızılı kulüp, haftayı tüm branşlarda galibiyetle kapattı. Futbolda erkek takımı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken kadın takımı da Ataşehir'i 5-0 yendi. Erkek basketbolunda TOFAŞ'ı 90-76'lık skorla deviren sarı-kırmızılılar, kadınlarda Rize'yi 75-70 ile geçti. Tekerlekli sandalyede Pendik'i 56-44 ile yıkan Aslan, erkek voleybolunda Cizre'yi 3-2, kadınlarda da Çukurova'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.