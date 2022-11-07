Sarı fırtına İcardı

Beşiktaş derbisine attığı iki golle damgasını vuran Mauro İcardi, büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu gösterdi.29 yaşındaki Arjantinli golcü hakkındaki tartışmalar sona ererken, teknik direktörü Okan Buruk da nefes aldı. Alanyaspor maçıyla birlikte İcardi'ye göre bir hücum şablonu belirleyen Buruk, bu süreçte oyuncusuyla özel ilişki kurdu.Goller atmaya başlayan ve saha içinde beklenen performansı veren İcardi, G.Saray'da yeniden doğdu.GALATASARAY taraftarının yüzünden bu hafta gülümseme eksik olmadı... Sarı-kırmızılı kulüp, haftayı tüm branşlarda galibiyetle kapattı.erkek takımı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken kadın takımı da Ataşehir'i 5-0 yendi.TOFAŞ'ı 90-76'lık skorla deviren sarı-kırmızılılar,Rize'yi 75-70 ile geçti.Pendik'i 56-44 ile yıkan Aslan,Cizre'yi 3-2,da Çukurova'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.