Aslan’ın, Championship ekibi Norwich’ten kiraladığı Kosovalı yıldızı için yaptığı ilk hamle sonuçsuz kaldı. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig’e çıkamazsa, Rashica 1 sezon daha G.Saray’da kiralık olarak kalabilir
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak. Championship'e düşen NorwichCity'den kiralanan Rashica için sarı-kırmızılıyönetim harekete geçti. Ancak Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi. Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti. Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor.Ancak Norwich, PremierLig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak.
Aslan'ın dersi korner
Ligde 11 karşılaşmada toplam 87 korner kullanmasına rağmen hiç duran toptan gol bulamayan Galatasaray, derbi öncesi bu vuruşları çalışmaya ağırlık verdi Galatasaray ligde henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta kullandığı toplam 87 kornerden de skor çıkaramadı. Oliveira, Mertens,Mata ve Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarında Abdülkerim ve Nelsson'un ağlara giden topları VAR'a takıldı. Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor.
Son 25 beklentisi! G.Saray'ın 2-2 berabere kaldığı olaylı Alanyaspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Yardımcı hakem Erdem Bayık'ın, Alanya atağa çıktığı anda sahaya girerek kenardaki ikinci topu dışarı çıkarmasını 'kural hatası' olarak yorumlayan yönetim, son 25 dakikanın tekrar oynanmasını istiyor. TFF ise konuylailgili MHK'den rapor talepetti. Ancak spor hukukçuları, hakemin topu dışarı atma yetkisinin bulunduğunu belirtip tekrar kararının zor olduğunu ifade etti.
NEF'te Galatasaray üstünlüğü var
Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 8 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi, Aslan 3-2'lik skorla galip bitirdi. Cimbom'un attığı 19 gole Kartal 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.