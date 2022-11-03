Satılık değil!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak.Ancak Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizlercevabını verdi. Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti. Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak.Ligde 11 karşılaşmada toplam 87 korner kullanmasına rağmen hiç duran toptan gol bulamayan Galatasaray, derbi öncesialatasaray ligde henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta kullandığı toplam 87 kornerden de skor çıkaramadı.ve'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarındave'un ağlara giden topları VAR'a takıldı. Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor..Saray'ın 2-2 berabere kaldığı olaylı Alanyaspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Yardımcı hakem Erdem Bayık'ın, Alanya atağa çıktığı anda sahaya girerek kenardaki ikinci topu dışarı çıkarmasınıolarak yorumlayan yönetim, son 25 dakikanın tekrar oynanmasını istiyor.Ancak spor hukukçuları, hakemin topu dışarı atma yetkisinin bulunduğunu belirtip tekrar kararının zor olduğunu ifade etti.Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 8 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi, Aslan 3-2'lik skorla galip bitirdi. Cimbom'un attığı 19 gole Kartal 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.