Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Satılık değil!
Giriş Tarihi: 3.11.2022

Satılık değil!

MEHMET ÖZCAN
Satılık değil!

Aslan’ın, Championship ekibi Norwich’ten kiraladığı Kosovalı yıldızı için yaptığı ilk hamle sonuçsuz kaldı. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig’e çıkamazsa, Rashica 1 sezon daha G.Saray’da kiralık olarak kalabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak. Championship'e düşen Norwich City'den kiralanan Rashica için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Ancak Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi. Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti. Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor. Ancak Norwich, Premier Lig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak.

Aslan'ın dersi korner
Ligde 11 karşılaşmada toplam 87 korner kullanmasına rağmen hiç duran toptan gol bulamayan Galatasaray, derbi öncesi bu vuruşları çalışmaya ağırlık verdi
Galatasaray ligde henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta kullandığı toplam 87 kornerden de skor çıkaramadı. Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarında Abdülkerim ve Nelsson'un ağlara giden topları VAR'a takıldı. Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor.

Son 25 beklentisi!
G.Saray'ın 2-2 berabere kaldığı olaylı Alanyaspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Yardımcı hakem Erdem Bayık'ın, Alanya atağa çıktığı anda sahaya girerek kenardaki ikinci topu dışarı çıkarmasını 'kural hatası' olarak yorumlayan yönetim, son 25 dakikanın tekrar oynanmasını istiyor. TFF ise konuyla ilgili MHK'den rapor talep etti. Ancak spor hukukçuları, hakemin topu dışarı atma yetkisinin bulunduğunu belirtip tekrar kararının zor olduğunu ifade etti.

NEF'te Galatasaray üstünlüğü var
Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 8 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi, Aslan 3-2'lik skorla galip bitirdi. Cimbom'un attığı 19 gole Kartal 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ sosyal konut kura çekilişi canlı mı yayımlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? 2 Kasım Çarşamba ATV yayın akışı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
ARKADAŞINA GÖNDER
Satılık değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA