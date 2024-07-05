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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Satılık yıldızlar

MEHMET ÖZCAN
Satılık yıldızlar

Galatasaray, geride kalan sezonda bonservis ödemediği ancak beklediği katkıyı da alamadığı Ziyech, Zaha ve Tete’den kasaya toplam 30 milyon Euro gelir bekliyor

Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralayan Galatasaray'da gözler Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech'e çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattığı 3 yıldız oyuncusuna da 10'ar milyon Euro değer biçti. Zaha'ya İngiltere'den West Ham, Ziyech'e Suudi Arabistan ve ABD, Tete'ye de ülkesi Brezilya'dan ilgi var. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Tete'den 10 milyon Euro kazanmanın planlarını yapan Aslan, aynı rakamı talipleri bulunan Zaha ve Ziyech için de belirledi. Cimbom, bonservis ödemediği ancak beklediği katkıyı alamadığı bu üç yıldızdan toplam 30 milyon Euro kazanmayı umuyor. Takımda kalmaları halinde yeni sezonda Fildişili Zaha'ya 4.350 milyon, Faslı Ziyech'e 2.850 milyon ve Brezilyalı Tete'ye 2.8 milyon Euro garanti ücret verilecek.

FORMAYI GİYDİ, MESAJI VERDİ: DEVLER LİGI'NDE OYNAYACAĞIM
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, 3 yıllık sözleşmeye imza atarken sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. 44 numaralı formayı giyeceği belirtilen Belçikalı oyuncu karşılama için taraftara teşekkür etti. Galatasaray'ın sıklıkla şampiyon olduğunun altını çizen Batshuayi, "Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi. Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. En önemlisi benim memnun olmam. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı. Batshuayi, sezon başına Galatasaray'dan 3 milyon Euro maaş alacak.
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Satılık yıldızlar
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