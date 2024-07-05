Satılık yıldızlar

Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralayan Galatasaray'da gözler'e çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattığı 3 yıldız oyuncusuna da 10'ar milyon Euro değer biçti. Zaha'ya İngiltere'denZiyech'eveTete'ye de ülkesi'dan ilgi var. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Tete'den 10 milyon Euro kazanmanın planlarını yapan Aslan, aynı rakamı talipleri bulunan Zaha ve Ziyech için de belirledi.Takımda kalmaları halinde yeni sezondaFaslı Ziyech'eve Brezilyalı Tete'yegaranti ücret verilecek.alatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, 3 yıllık sözleşmeye imza atarken sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. 44 numaralı formayı giyeceği belirtilen Belçikalı oyuncu karşılama için taraftara teşekkür etti. Galatasaray'ın sıklıkla şampiyon olduğunun altını çizen Batshuayi,Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. En önemlisi benim memnun olmam.Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.