Savunmaya odaklandık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skora rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Yenilen tüm gollerde o bölgede rakipten fazla olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Hatalarımız oldu ama çok ürettik, gol attık, pozisyona girdik. Domine ettiğimiz maçlardan biriydi. Ancak yemememiz gereken golleri yedik. Skordan dolayı üzüldük ama önemli değil. İlk 8 içinde yer alma adına Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Buruk, hedeflerinin Avrupa Ligi'nde final oynamak olduğunu yine vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü: "Transferde savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek ve stoper için haberler çıktı. Görüştüğümüz oyuncular var. İsteğimiz, savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hale getirmek. Hem savunmaya hem de hücuma oyuncu alacağız. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı, hücumdan daha fazla."



MUSLERA İLE DEVAM EDECEĞİZ

Okan Buruk, Muslera'nın ıslıklanması ve tecrübeli ismin oyundan çıkarken 'Bitti' şeklindeki işaretiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Duygusal insanlar. Nando da duygusal. Etkileniyor. Büyük hizmet etti, büyük başarılar elde etti. Galatasaray yoluna yenilmeden devam ediyorsa bunda onun payı büyük. Bizim için çok önemli. Maç bitti, özellikle onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için değerli bir ismi ufak tefek şeylerle düşürmemeliyiz. Onunla devam edeceğiz. Islığın da ona değil, topun geri dönmesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum."