Seçimi bırak Sivas’a bak!

Bu haftayı seçim havasında geçiren Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki kongrede kozlarını paylaşacak. Erden Timur'un devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, futbol takımı şampiyonluk yolunda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte detaylar:Sivasspor'u, Konyaspor dasarı-kırmızılılar haftaya Karagümrük deplasmanında şampiyonluk maçına çıkabilir.tarihinde en çok puan (93) rekorunu egale eden, üst üste galibiyet (15) rekorunu kıran Galatasaray 22 haftadır yenilmiyor.bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 17 lig maçını da kazandı.Sivasspor sezonun ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.rakiplerini boş geçmeyen İcardi 21 golle krallıkta zirvede.en az gol yiyen (21) kalecisi olan Muslera 17 maçta kalesini kapadı.BU sezon 13 asist ile G.Saray'ı sırtlayan isimlerden olan Mertens, hafta içi yapılan antrenmanda hafif sakatlık geçirdi. 37 yaşındaki hücumcu dün çalışmaya katılırken hocasına oynamak istediğini bildirdi.