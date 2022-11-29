Seferovic’e ilk teklif

Galatasaray'ın ocak ayında yollarını ayırmak istediği forveti Haris Seferovic, Katar'da İsviçre için ter döküyor.İsviçre'de şampiyonluğa oynayan lig ikincisi Servette, deneyimli forveti transfer etmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Senderos, pazar akşamı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçını da yerinde takip etti. 21 MAÇ OPSİYONUBenfica'dan kiralık gelen Seferovic'in sözleşmesinde 21 maç ilk 11 çıkmasına bağlı opsiyon bulunuyor. İcardi ve Gomis'in arkasında 3. tercih konumuna düşen 30 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.Galatasaray'ın ocak ayında göndermek istediği İsviçreli forveti, Servette kulübü almak için hamle yaptı