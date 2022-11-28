Seferovic’i geri alır mısınız?

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek. Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.. Galatasaray, beklenen performansı vermeyen Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır.Sarı-kırmızılılar, takımayapılacak takviyelerdeise bonservisi elindeolan futbolcuları listesinedahil etti. İlk sıradakioyuncu Moussa Dembele…Lyon'lasözleşmesini uzatmayantecrübeli forvet, sezonsonunda boşa çıkıyor.Sarı-kırmızılılar, Mertens'teolduğu gibi Dembele'yede imza parasıvermeyi göze aldı.