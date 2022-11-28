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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Seferovic’i geri alır mısınız?

MEHMET ÖZCAN
Seferovic’i geri alır mısınız?

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda biten sözleşmeler nedeniyle forvet hattını yenileyecek. Ancak beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yolların erken ayrılması planlanıyor

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek. Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. 37 yaşındaki Gomis'e veda etmeye hazırlanan Cimbom'da kiralık oynayan İcardi'nin durumu PSG'nin kararına göre netleşecek. Galatasaray, beklenen performansı vermeyen Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır.

MOUSSA DEMBELE'YE İMZA PARASI
Yöneticilerin, Portekiz ekibiyle görüşüp ara transfer döneminde 30 yaşındaki İsviçreli golcüyü geri vermeyi planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, takıma yapılacak takviyelerde ise bonservisi elinde olan futbolcuları listesine dahil etti. İlk sıradaki oyuncu Moussa Dembele… 26 yaşındaki Fransız golcünün bir ay önce İstanbul'a gelen menajeri Makan Fofana ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray cephesi, bu transferde oldukça ısrarcı. Lyon'la sözleşmesini uzatmayan tecrübeli forvet, sezon sonunda boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Mertens'te olduğu gibi Dembele'ye de imza parası vermeyi göze aldı.

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Seferovic’i geri alır mısınız?
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