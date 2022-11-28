Seferovic’i geri alır mısınız?

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda biten sözleşmeler nedeniyle forvet hattını yenileyecek. Ancak beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'le yolların erken ayrılması planlanıyor
Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek. Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. 37 yaşındaki Gomis'eveda etmeye hazırlananCimbom'da kiralıkoynayan İcardi'nindurumu PSG'ninkararına göre netleşecek. Galatasaray, beklenen performansı vermeyen Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır.
MOUSSA DEMBELE'YE İMZA PARASI
Yöneticilerin, Portekizekibiyle görüşüpara transfer döneminde30 yaşındaki İsviçreligolcüyü geri vermeyiplanladığı öğrenildi.Sarı-kırmızılılar, takımayapılacak takviyelerdeise bonservisi elindeolan futbolcuları listesinedahil etti. İlk sıradakioyuncu Moussa Dembele…26 yaşındaki Fransızgolcünün bir ay önceİstanbul'a gelen menajeriMakan Fofana ileilk görüşmeyi gerçekleştirenGalatasaray cephesi,bu transferde oldukçaısrarcı. Lyon'lasözleşmesini uzatmayantecrübeli forvet, sezonsonunda boşa çıkıyor.Sarı-kırmızılılar, Mertens'teolduğu gibi Dembele'yede imza parasıvermeyi göze aldı.