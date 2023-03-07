Sen başkasın!

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 60 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 2 gol-1 asistlik performansıyla kalitesini gösterdi., hocası Okan Buruk'un jokeri olacak. Buruk, İtalyan yıldızı sağ açıkta kullanmanın planlarını yapıyor. 10 numara pozisyonunda ise Mertens'ten vazgeçilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsüşeklinde olacak. Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve İcardi ileri uçta olacak.