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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Sen başkasın!

Sen başkasın!

Kim gelirse gelsin Dries Mertens’in yeri garanti… Okan Buruk, Nicolo Zaniolo’yu sağda kullanıp Belçikalı hücumcuyu forvet arkasında bırakacak

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında 60 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 2 gol-1 asistlik performansıyla kalitesini gösterdi. 10 numara ve kanatlarda oynayabilen Zaniolo, hocası Okan Buruk'un jokeri olacak. Buruk, İtalyan yıldızı sağ açıkta kullanmanın planlarını yapıyor. 10 numara pozisyonunda ise Mertens'ten vazgeçilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem-Zaniolo-Mertens-İcardi şeklinde olacak. Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve İcardi ileri uçta olacak.

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