Sen bizim için vazgeçilmezsin!

Tottenham maçında acı içinde yerde kalan ve çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi'nin tedavi planı henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Sezonu kapatan ve gelecek sezonun temmuz ayındaki yaz kampına ancak yetişeceği tahmin edilen Arjantinli yıldız, yönetimden ülkesine gitmek için izin istedi.Ameliyat için daha sonra karar verilecek olan 31 yaşındaki oyuncunun İtalya ya da Arjantin'de operasyon masasına yatmaya sıcak baktığı öğrenildi.Sakatlığıyla taraftarları kahreden ve yüzlerce geçmiş olsun mesajı alan İcardi'ye en büyük destek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi. Son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan futbolcusuna,mesajı veren 51 yaşındaki çalıştırıcının,dediği öğrenildi.yıllık 10 milyon Euro ücret alan ve 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Mauro İcardi'nin sözleşmesinde herhangi sigorta olmadığı öğrenildi.Yönetimin ameliyat sonrası süreçte ne yapacağına karar vereceği gelen haberler arasında.