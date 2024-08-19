‘Senaryonun devamı İzmir’de sahnelendi’

Göztepe-F.Bahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili G.Saray'dan açıklama geldi… İki kulübe de geçmiş olsun mesajının verildiği duyuruda, şu ifadeler yer aldı: "Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiğiGeçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların vedün (önceki gün) yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.