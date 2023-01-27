Seni alacağız Rashica!

Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan 26 yaşındaki oyuncu ve ailesi hayatından memnun. Sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek isteyen hücum oyuncusu için İngiliz ekibi ile pazarlıklar başladı
Transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldızın Galatasaray'da devam etmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Premier Lig'e dönmeye çalışanNorwich'in sezon sonundakipozisyonu, pazarlıklardabelirleyici olacak. İngilizkulübünden transferde önceliksözü alan Galatasaray cephesi, budurumu Rashica'ya bildirdi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe verdi. Rashica'nın eşi, anadili gibi Türkçe konuşuyor. İstanbul'da yaşamaktan mutluolan Kosovalı çift, gelecek planlarınıGalatasaray'a göre yapmaya başladı.