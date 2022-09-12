Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Serie A'da Juventus bir puanı son dakikada kurtardı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 00:30

Serie A'da Juventus bir puanı son dakikada kurtardı

AA
Serie A’da Juventus bir puanı son dakikada kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus'un duraklama dakikalarına 2-1 geride girdiği Salernitana maçı 2-2 sonuçlandı.

Salernitana, Candreva'nın 18 ve Piatek'in (penaltıdan) 45+5'inci dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Bremer ile 51. dakikada farkı bire indiren ev sahibi Juventus, Bonucci'nin 90+3'üncü dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

Milik 90+5'inci Juventus'un 3. golünü kaydetti. Ancak VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Milik, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Golün iptali sonrası iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Salernitana'dan Fazio 90+7, Juventus'tan da Cuadrado 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 10'a çıkaran Juventus 8'inci, 7'ye yükselten Salernitana ise 10. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Şok eleme, kimse beklemiyordu!
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
İOS 16 özellikleri ile gündemde! Apple tanıttı: İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İşte güncelleme alacak cihazlar
GSB personel alımı başvuru ekranı e-Devlet: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Emekli promosyon ödemeleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022 Eylül ayı için güncellendi
Talihsiz hemşire görev yaptığı hastanede hayatı kaybetmişti! Yasemin hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'da Juventus bir puanı son dakikada kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA