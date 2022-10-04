Sevilla’ya gitmedi zammı kaptı!

İspanya’ya uçuşuna izin verilmeyen oyuncuya kulüp 300 bin Euro zam yaparak gönlünü aldı. 24 yaşındaki futbolcunun 25 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi ise değişmedi
Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transferde düğmeye bastı. Sarıkırmızılı yönetim, ilk hamlesini yaptı ve 13 milyon Euro'lukresmî teklife rağmen Sevilla'yasatmadığı Victor Nelsson'unsözleşmesini yeniledi. Nelsson'un 1 milyon Euro olan garanti ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkartıldı. 2026'ya kadar geçerli sözleşme tarihi aynı kalan Danimarkalı stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de değişmedi. Victor Nelsson'unperformansından memnun olansarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındakioyuncusunu 300 bin Eurozamla ödüllendirmiş oldu. Dünya Kupası'nda Danimarka milli formasıyla boy gösterecek Nelsson'a ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray cephesi, 20 milyonEuro'yu gördüğü anda pazarlığaoturma kararı aldı.