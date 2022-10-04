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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Sevilla’ya gitmedi zammı kaptı!

MEHMET ÖZCAN
Sevilla’ya gitmedi zammı kaptı!

İspanya’ya uçuşuna izin verilmeyen oyuncuya kulüp 300 bin Euro zam yaparak gönlünü aldı. 24 yaşındaki futbolcunun 25 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi ise değişmedi

Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transferde düğmeye bastı. Sarıkırmızılı yönetim, ilk hamlesini yaptı ve 13 milyon Euro'luk resmî teklife rağmen Sevilla'ya satmadığı Victor Nelsson'un sözleşmesini yeniledi. Nelsson'un 1 milyon Euro olan garanti ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkartıldı. 2026'ya kadar geçerli sözleşme tarihi aynı kalan Danimarkalı stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de değişmedi. Victor Nelsson'un performansından memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmiş oldu. Dünya Kupası'nda Danimarka milli formasıyla boy gösterecek Nelsson'a ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray cephesi, 20 milyon Euro'yu gördüğü anda pazarlığa oturma kararı aldı.

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Sevilla’ya gitmedi zammı kaptı!
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