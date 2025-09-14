Seyretmesi bile kötü!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine "Bu galibiyeti Uğurcan'a armağan ediyorum. Birkaç gün önce yeğenini kaybetti. Ailesine de başsağlığı dilerim" diyerek başladı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor bir maçtı.Seyretmek için çok kötü. Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama az ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası Ahmed'in, İcardi ile ikili oyunu golü getirdi. Kazandığımız için mutluyuz.