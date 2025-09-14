Seyretmesi bile kötü!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine "Bu galibiyeti Uğurcan'a armağan ediyorum. Birkaç gün önce yeğenini kaybetti. Ailesine de başsağlığı dilerim" diyerek başladı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum.
Seyretmek için çok kötü. Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama az ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası Ahmed'in, İcardi ile ikili oyunu golü getirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz. Barış, iki hafta sonra ilk defa oynadı. Bir sonraki maçta hazır olacak."