Sezen Aksu ile mesaj verilecek

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da herkesin aklında tek soru var: Osimhen kalacak mı? Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro serbest kalma bedelini değil Osimhen'in kararını düşünüyor. Sponsor desteğiyle bonservis sorununu çözmeye hazır olan yönetim, Nijeryalı golcünün cevabını beklemeye başladı. Victor Osimhen daha önce kupa seremonisine 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıkacağını söylese de Galatasaray cephesinin farklı bir planlanması var. Sezen Aksu'nun seslendirdiği vesözlerinin yer aldığı şarkı, Osimhen için çalınacak. 'Gitme' mesajıyla son kozunu kutlamalarda oynayacak sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun kalması için tüm şartları zorluyor.