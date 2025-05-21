Sezen Aksu ile mesaj verilecek

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da herkesin aklında tek soru var: Osimhen kalacak mı? Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro serbest kalma bedelini değil Osimhen'in kararını düşünüyor. Sponsor desteğiyle bonservis sorununu çözmeye hazır olan yönetim, Nijeryalı golcünün cevabını beklemeye başladı. Victor Osimhen daha önce kupa seremonisine 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıkacağını söylese de Galatasaray cephesinin farklı bir planlanması var. Sezen Aksu'nun seslendirdiği ve "Gitme dur ne olursun! Ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var"
sözlerinin yer aldığı şarkı, Osimhen için çalınacak. 'Gitme' mesajıyla son kozunu kutlamalarda oynayacak sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun kalması için tüm şartları zorluyor. 36 gole ulaşarak kariyer rekorunu Galatasaray'da kıran Osimhen, krallık tacını takmak için gün sayıyor.