Sihirbaz 3’e katladı!

Ligde ipi göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi kapısını açan Galatasaray'da yönetim, zafere katkı yapan en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu ödüllendirdi. İcardi'den sonra 9 gol-11 asistle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki yıldızın maaşı 3'e katlandı. Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, 9 milyon Euro'luk garanti ücreti 27 milyon TL'ye çıkarıldı.15-25-35 maça özel 1'er milyon TL primlere hak kazanacak başarılı futbolcu, ayrıca hedeflenen gol ve asist sayısına (15) ulaşırsa 2 milyon TL daha alacak.Muslera'nın ardından 2. kaptan olan Galatasaray'ın 'Harry Potter' lakaplı sihirbazı, böylece yerliler arasında en çok kazanan isim oldu.kalan sezonda 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bunların 32'sinde ilk 11'de başladı. 2718 dakika sahada kalan milli oyuncu, 10 gol, 13 asist ile skora katkı sağladı. Ayrıca Kerem, bu sezonu asist kralı (11) olarak tamamladı.