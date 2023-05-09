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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Sıkıysa yakala

Sıkıysa yakala

Takipçisi F.Bahçe’nin 2 puan kaybettiği haftada Mauro İcardi’nin penaltı golü ile Boz Baykuşlar’ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, zirvede puan farkını 5’e yükseltti

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'ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'
Maçın kahramanı Mauro İcardi, şampiyonluk için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Arjantinli oyuncu, "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım. Şampiyonluk için daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz" dedi.




69 DAKİKADA BİR İCARDİ SAHNEDE
Penaltı golü ile G.Saray'ı galibiyete götüren Mauro İcardi, tabelaya etkisiyle tarih yazıyor. Süper Lig'de 1530 dakika sahada kalan Tangocu, 15 gol ve 7 asist ile oynarken toplamda 22 kez skor katkısı üretti ve her 69 dakikada bir takımına gol desteği sağladı

4X4'LÜK PENALTICI!
Mauro İcardi, sarı-kırmızılılarda ligde 6. kez penaltı atışı için topun başına geçti. Arjantinli forvet, dördüncü penaltı golünü atarken 2 defa ise atışı kaçırmıştı. Yıldız oyuncu, G.Saray formasıyla ligde 15. kez gol sevinci yaşadı.

SERİSİNİ '7'RMEDİ!
Sarı-kırmızılı kulüp bir kez daha Medipol Başakşehir karşısında gülen taraf olurken serisini de sürdürdü. Boz Baykuşlar'a karşı son 7 Süper Lig maçında da yenilmeyen Aslan 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken rakibine karşı daha önce Aralık 2007 ile Eylül 2010 arasında da 7 maçlık kaybetmeme serisi yakalamıştı.

'85 MİLYON BİLİR!'
Dün sabah saatlerinde Başakşehir twitter hesabından "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" mesajı paylaşılmıştı. Akşam kazanan G.Saray cephesi ise "85 milyon bilir, #MayıslarBizimdir!" yanıtını verdi.

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