Sıkıysa yakala

Cimbom, İstanbul-Sivas-A.Gücü maçlarını kazanırsa F.Bahçe maçına şampiyon çıkacakMaçın kahramanı Mauro İcardi, şampiyonluk için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Arjantinli oyuncu, "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu.Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz" dedi.Penaltı golü ile G.Saray'ı galibiyete götüren Mauro İcardi, tabelaya etkisiyle tarih yazıyor. Süper Lig'de 1530 dakika sahada kalan Tangocu, 15 gol ve 7 asist ile oynarken toplamda 22 kez skor katkısı üretti ve her 69 dakikada bir takımına gol desteği sağladıMauro İcardi, sarı-kırmızılılarda ligde 6. kez penaltı atışı için topun başına geçti. Arjantinli forvet, dördüncü penaltı golünü atarken 2 defa ise atışı kaçırmıştı. Yıldız oyuncu, G.Saray formasıyla ligde 15. kez gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı kulüp bir kez daha Medipol Başakşehir karşısında gülen taraf olurken serisini de sürdürdü. Boz Baykuşlar'a karşı son 7 Süper Lig maçında da yenilmeyen Aslan 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken rakibine karşı daha önce Aralık 2007 ile Eylül 2010 arasında da 7 maçlık kaybetmeme serisi yakalamıştı.Dün sabah saatlerinde Başakşehir twitter hesabından "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" mesajı paylaşılmıştı. Akşam kazanan G.Saray cephesi ise "85 milyon bilir, #MayıslarBizimdir!" yanıtını verdi.