Singo’da fark azalıyor

Ederson'dan sonra Galatasaray'da transfer gündeminin ikinci sırasında Wilfried Singo yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un savunmadaki ilk tercihi olan Fildişi Sahilli futbolcu sonunda Türkiye'ye gelmeye ikna oldu. 24 yaşındaki savunmacı Galatasaray'a olumlu yaklaşır yaklaşmaz temsilcileri İstanbul'a davet edildi ve pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı yönetimle 7 milyon Euro ile masaya oturan Singo, 6 milyon Euro'ya indi. Sanchez'in ücretini dikkate alan sarı-kırmızılılar, 5 milyon Euro ile yıldız oyuncuyu ikna etmeye yaklaştı. 24 yaşındaki Singo için kapıyı 40 milyon Euro'dan açan Monaco da 30 milyon Euro seviyesine indi. 25 milyon Euro satın alma maddesiyle kiralamaya hazır Galatasaray cephesi bu transferi tamamlamaya çok istekli. Sarı-kırmızılı yönetim, hafta sonuna kadar Singo'yu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.