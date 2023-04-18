Sıra geldi Alanya’ya

G.Saray, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi. Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı.İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak. Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önündegörev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak.Alanya deplasmanına tam kadro giden G.Saray'da 5 oyuncukart sınırında bulunuyor. Bu isimler Alanya'da sarı kart görmeleri halinde Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet, sınırdaki oyuncuları tek tek uyardı.Evındekimaçları kapalı gişe oynayan lider Galatasaray'ı, Alanya'da da taraftarları yalnız bırakmadı. Dün müsabaka için Antalya'ya giden takımı, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.Oyuncular ile birlikte teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirmek için sarıkırmızılı futbolseverler, birbirleriyle yarıştı.